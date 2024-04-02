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При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
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01:45 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/gaza-1937225685.html
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ
Сотрудники некоммерческой неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли при... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:45
2024-04-02T01:45
австралия
великобритания
хамас
польша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТУНИС, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники некоммерческой неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли при ударе израильской армии в Газе, сообщил телеканал Al Jazeera. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-аль-Балях в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. "Оккупацией (израильской армией) были убиты четверо иностранцев, являющихся сотрудниками "Всемирной центральной кухни". Среди них - гражданин Великобритании, Австралии и Польши", - сообщил в своем эфире телеканал. Четвертым погибшим иностранцем, по данным близких к движению ХАМАС Telegram-каналов, стал гражданин Ирландии. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец.
https://ria.ru/20240402/izrail-1937225508.html
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австралия, великобритания, хамас, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Австралия, Великобритания, ХАМАС, Польша, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ

Al Jazeera: при ударе Израиля по Газе погибли четыре иностранца из НКО

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
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ТУНИС, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники некоммерческой неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли при ударе израильской армии в Газе, сообщил телеканал Al Jazeera.
По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-аль-Балях в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле.
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"Оккупацией (израильской армией) были убиты четверо иностранцев, являющихся сотрудниками "Всемирной центральной кухни". Среди них - гражданин Великобритании, Австралии и Польши", - сообщил в своем эфире телеканал.
Четвертым погибшим иностранцем, по данным близких к движению ХАМАС Telegram-каналов, стал гражданин Ирландии.
Помимо иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец.
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АвстралияВеликобританияХАМАСПольшаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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