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При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ
Сотрудники некоммерческой неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли при... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:45
2024-04-02T01:45
2024-04-02T01:45
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хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТУНИС, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники некоммерческой неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли при ударе израильской армии в Газе, сообщил телеканал Al Jazeera. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-аль-Балях в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. "Оккупацией (израильской армией) были убиты четверо иностранцев, являющихся сотрудниками "Всемирной центральной кухни". Среди них - гражданин Великобритании, Австралии и Польши", - сообщил в своем эфире телеканал. Четвертым погибшим иностранцем, по данным близких к движению ХАМАС Telegram-каналов, стал гражданин Ирландии. Помимо иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец.
https://ria.ru/20240402/izrail-1937225508.html
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австралия, великобритания, хамас, польша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Австралия, Великобритания, ХАМАС, Польша, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
При обстреле в Газе погибли четыре иностранца, сообщили СМИ
Al Jazeera: при ударе Израиля по Газе погибли четыре иностранца из НКО