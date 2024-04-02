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Глава Гагаузии заявила, что уголовное дело против нее сфальсифицировали - РИА Новости, 02.04.2024
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16:00 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/gagauziya-1937372557.html
Глава Гагаузии заявила, что уголовное дело против нее сфальсифицировали
Глава Гагаузии заявила, что уголовное дело против нее сфальсифицировали - РИА Новости, 02.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что уголовное дело против нее сфальсифицировали
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что уголовное дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:00
2024-04-02T16:00
в мире
молдавия
гагаузия
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евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что уголовное дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны. Ранее во вторник Гуцул сообщила, что ей предъявлено обвинение по уголовному делу, заведенному в отношении запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. "Не трудно догадаться, почему прокуроры вдруг так засуетились. Масштабная акция протеста, которой встретили Майю Санду (президент Молдавии - ред.) в селе Конгаз, стала настоящим шоком для верхушки ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием ПДС против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми", - написала Гуцул. По ее словам, когда она баллотировалась на пост главы Гагаузии, то осознавала все возможные риски и давление, которое будет на нее оказываться. "Наша команда выражает волю народа Гагаузии, который не намерен терпеть дискриминационную политику центральных властей по отношению к автономии. Мы будем и далее отстаивать права и полномочия Гагаузии всеми законными способами", - пояснила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934819429.html
https://ria.ru/20240402/gagauziya-1937370865.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
Глава Гагаузии заявила, что уголовное дело против нее сфальсифицировали

Гуцул заявила, что уголовное дело против нее сфальсифицировали власти Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что уголовное дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны.
Ранее во вторник Гуцул сообщила, что ей предъявлено обвинение по уголовному делу, заведенному в отношении запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона.
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"Не трудно догадаться, почему прокуроры вдруг так засуетились. Масштабная акция протеста, которой встретили Майю Санду (президент Молдавии - ред.) в селе Конгаз, стала настоящим шоком для верхушки ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием ПДС против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми", - написала Гуцул.
По ее словам, когда она баллотировалась на пост главы Гагаузии, то осознавала все возможные риски и давление, которое будет на нее оказываться. "Наша команда выражает волю народа Гагаузии, который не намерен терпеть дискриминационную политику центральных властей по отношению к автономии. Мы будем и далее отстаивать права и полномочия Гагаузии всеми законными способами", - пояснила Гуцул.
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Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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