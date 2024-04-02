https://ria.ru/20240402/gagauziya-1937370865.html

В Гагаузии заявили, что Молдавия хочет запретить соцтранспорт в автономии

В Гагаузии заявили, что Молдавия хочет запретить соцтранспорт в автономии - РИА Новости, 02.04.2024

В Гагаузии заявили, что Молдавия хочет запретить соцтранспорт в автономии

Власти Молдавии намерены запретить бесплатный транспорт для социально уязвимых групп населения Гагаузской автономии, не имея на то прав, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:54

2024-04-02T15:54

2024-04-02T15:54

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Власти Молдавии намерены запретить бесплатный транспорт для социально уязвимых групп населения Гагаузской автономии, не имея на то прав, заявил РИА Новости замглавы региона, основатель волонтерского движения "Народный антикризисный штаб" (НАШ) Виктор Петров. "Национальное агентство автотранспорта (ANTA) намерено в ближайшее время запретить работу социального транспорта в Гагаузии. По имеющейся информации, уже подготовлены документы и сам проект решения. Согласно закону, контроль ANTA распространяется только над единицами транспорта, осуществляющими коммерческие перевозки. Автобусы, занятые в рамках социального проекта НАШ, не выполняют рейсы на платной основе, а значит, не является коммерческими. Таким образом, деятельность социального транспорта не подпадает под регулирование со стороны ANTA", - заявил Петров. По его словам, социальный транспорт в автономии на протяжении трех лет бесплатно обеспечивает перевозку пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей. Перевозки осуществляются по принципу остановка по требованию. "Последствия приостановки бесплатного транспорта будут иметь катастрофические последствия для социально уязвимых слоев населения Гагаузии. Для многих из них - это единственный способ добраться до работы, больниц, аптек и других жизненно важных объектов", - подчеркнул Петров. Движение "Народный антикризисный штаб" (НАШ) существует с 2020 года, активно занимается благотворительной деятельностью. Волонтеры НАШ регулярно помогают представителям социально уязвимых слоев населения Гагаузии: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, лицам с ограниченными возможностями и другим нуждающимся.

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гагаузия, молдавия, наши, в мире