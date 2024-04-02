https://ria.ru/20240402/gagauziya-1937354939.html

Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор"

Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор" - РИА Новости, 02.04.2024

Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор"

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила агентству Sputnik, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:52

2024-04-02T14:52

2024-04-02T16:16

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

таможенный союз

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931082562_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_e3301750304dada501e59ba5a4f05a07.jpg

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила агентству Sputnik, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по уголовному делу о запрещенной партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. "Рассчитывали на более короткое время, но нас здесь задержали на четыре часа. Я предполагала, что дело, которое было сфабриковано фактически два года назад в отношении меня и партии "Шор", пойдет в ускоренном виде, но что настолько, не предполагала. Меня допрашивали около двух часов, мне предъявили обвинение", — отметила она.По словам Гуцул, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Глава Гагаузии подчеркнула, что все причастные к этому ответят за такое давление, а "партия ПДС невечна".Позднее политик написала в Telegram-канале, что фальсификация дел — это излюбленный прием нынешних молдавских властей."Нетрудно догадаться, почему прокуроры вдруг так засуетились. Масштабная акция протеста, которой встретили Майю Санду в селе Конгаз, стала настоящим шоком для верхушки ПДС. Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием ПДС против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми", — подчеркнула она.По словам Гуцул, когда она баллотировалась на пост главы автономии, то осознавала все возможные риски и давление, которое на нее будут оказывать. Она подчеркнула, что ее команда выражает волю гагаузского народа, который не намерен терпеть дискриминацию со стороны властей Молдавии. Политик добавила, что вместе со своими соратниками будет и дальше отстаивать права и полномочия автономии всеми законными способами. Ситуация в автономииВесной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.

https://ria.ru/20240329/moldavia-1936731095.html

https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html

https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936619615.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, таможенный союз, евгения гуцул