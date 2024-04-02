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Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор" - РИА Новости, 02.04.2024
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14:52 02.04.2024 (обновлено: 16:16 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/gagauziya-1937354939.html
Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор"
Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор" - РИА Новости, 02.04.2024
Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор"
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила агентству Sputnik, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:52
2024-04-02T16:16
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
таможенный союз
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила агентству Sputnik, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по уголовному делу о запрещенной партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. "Рассчитывали на более короткое время, но нас здесь задержали на четыре часа. Я предполагала, что дело, которое было сфабриковано фактически два года назад в отношении меня и партии "Шор", пойдет в ускоренном виде, но что настолько, не предполагала. Меня допрашивали около двух часов, мне предъявили обвинение", — отметила она.По словам Гуцул, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Глава Гагаузии подчеркнула, что все причастные к этому ответят за такое давление, а "партия ПДС невечна".Позднее политик написала в Telegram-канале, что фальсификация дел — это излюбленный прием нынешних молдавских властей.&quot;Нетрудно догадаться, почему прокуроры вдруг так засуетились. Масштабная акция протеста, которой встретили Майю Санду в селе Конгаз, стала настоящим шоком для верхушки ПДС. Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием ПДС против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми&quot;, — подчеркнула она.По словам Гуцул, когда она баллотировалась на пост главы автономии, то осознавала все возможные риски и давление, которое на нее будут оказывать. Она подчеркнула, что ее команда выражает волю гагаузского народа, который не намерен терпеть дискриминацию со стороны властей Молдавии. Политик добавила, что вместе со своими соратниками будет и дальше отстаивать права и полномочия автономии всеми законными способами. Ситуация в автономииВесной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20240329/moldavia-1936731095.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, таможенный союз, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Таможенный союз, Евгения Гуцул
Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о партии "Шор"

Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о запрещенной Молдавией партии "Шор"

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила агентству Sputnik, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по уголовному делу о запрещенной партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона.
«
"Рассчитывали на более короткое время, но нас здесь задержали на четыре часа. Я предполагала, что дело, которое было сфабриковано фактически два года назад в отношении меня и партии "Шор", пойдет в ускоренном виде, но что настолько, не предполагала. Меня допрашивали около двух часов, мне предъявили обвинение", — отметила она.
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По словам Гуцул, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Глава Гагаузии подчеркнула, что все причастные к этому ответят за такое давление, а "партия ПДС невечна".
Позднее политик написала в Telegram-канале, что фальсификация дел — это излюбленный прием нынешних молдавских властей.
«

"Нетрудно догадаться, почему прокуроры вдруг так засуетились. Масштабная акция протеста, которой встретили Майю Санду в селе Конгаз, стала настоящим шоком для верхушки ПДС. Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием ПДС против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми", — подчеркнула она.

По словам Гуцул, когда она баллотировалась на пост главы автономии, то осознавала все возможные риски и давление, которое на нее будут оказывать. Она подчеркнула, что ее команда выражает волю гагаузского народа, который не намерен терпеть дискриминацию со стороны властей Молдавии. Политик добавила, что вместе со своими соратниками будет и дальше отстаивать права и полномочия автономии всеми законными способами.
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Ситуация в автономии

Весной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуТаможенный союзЕвгения Гуцул
 
 
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