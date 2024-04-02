https://ria.ru/20240402/flot-1937429363.html

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80% - РИА Новости, 02.04.2024

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:31

2024-04-02T19:31

2024-04-02T19:31

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 80%. План подготовки состоит из более 50 пунктов. Работы начались сразу после завершения навигации 2023, еще в ноябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" выполнили капитально-восстановительный ремонт главных дизель-генераторных установок на двух плавучих кранах, обновили обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах. Кроме того, в ближайшие несколько дней планируется провести пуско-наладочные работы для проверки работоспособности механизмов главных дизель-генераторных установок, движительных и рулевых систем, чтобы к началу мая приступить к ежедневной работе на воде. "На завершающем этапе: проверим состояние электрооборудования и осветительных приборов, выполним замену расходных материалов и жидкостей, обновим лакокрасочное покрытие корпусов судов", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что завершить работы по межнавигационному ремонту планируется до конца апреля.

https://realty.ria.ru/20240329/moskva-1934747568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы