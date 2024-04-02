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Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80% - РИА Новости, 02.04.2024
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19:31 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/flot-1937429363.html
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80% - РИА Новости, 02.04.2024
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:31
2024-04-02T19:31
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мосводосток
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 80%. План подготовки состоит из более 50 пунктов. Работы начались сразу после завершения навигации 2023, еще в ноябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" выполнили капитально-восстановительный ремонт главных дизель-генераторных установок на двух плавучих кранах, обновили обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах. Кроме того, в ближайшие несколько дней планируется провести пуско-наладочные работы для проверки работоспособности механизмов главных дизель-генераторных установок, движительных и рулевых систем, чтобы к началу мая приступить к ежедневной работе на воде. "На завершающем этапе: проверим состояние электрооборудования и осветительных приборов, выполним замену расходных материалов и жидкостей, обновим лакокрасочное покрытие корпусов судов", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что завершить работы по межнавигационному ремонту планируется до конца апреля.
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаботы по подготовке коммунального флота к навигации
Работы по подготовке коммунального флота к навигации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Работы по подготовке коммунального флота к навигации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Коммунальный флот готов к старту навигации на 80%. План подготовки состоит из более 50 пунктов. Работы начались сразу после завершения навигации 2023, еще в ноябре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" выполнили капитально-восстановительный ремонт главных дизель-генераторных установок на двух плавучих кранах, обновили обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах.
Кроме того, в ближайшие несколько дней планируется провести пуско-наладочные работы для проверки работоспособности механизмов главных дизель-генераторных установок, движительных и рулевых систем, чтобы к началу мая приступить к ежедневной работе на воде.
"На завершающем этапе: проверим состояние электрооборудования и осветительных приборов, выполним замену расходных материалов и жидкостей, обновим лакокрасочное покрытие корпусов судов", - говорится в сообщении.
Там также уточняется, что завершить работы по межнавигационному ремонту планируется до конца апреля.
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