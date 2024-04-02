https://ria.ru/20240402/filmy-1937416248.html
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России - РИА Новости, 02.04.2024
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России
Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:36
2024-04-02T18:36
2024-04-02T18:50
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России.В ходе встречи с Путиным в Кремле режиссер рассказал о своих планах снять фильмы в России."Что касается творчества, то, конечно, эти идеи очень интересные, и давайте пообсуждаем их", - сказал Путин.Ранее Кустурица заявлял о своих планах снять фильм "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского и картину по мотивам произведений Евгения Водолазкина, в частности по роману "Лавр".
https://ria.ru/20240402/otsenki-1937414100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, эмир кустурица, новости культуры, культура, федор достоевский
Культура, Россия, Владимир Путин, Эмир Кустурица, Новости культуры, Культура, Федор Достоевский
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России
Путин обсудил с сербским режиссером Кустурицей его идеи о съемке фильмов в РФ