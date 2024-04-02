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Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России - РИА Новости, 02.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:36 02.04.2024 (обновлено: 18:50 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/filmy-1937416248.html
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России - РИА Новости, 02.04.2024
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России
Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:36
2024-04-02T18:50
культура
россия
владимир путин
эмир кустурица
новости культуры
культура
федор достоевский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России.В ходе встречи с Путиным в Кремле режиссер рассказал о своих планах снять фильмы в России."Что касается творчества, то, конечно, эти идеи очень интересные, и давайте пообсуждаем их", - сказал Путин.Ранее Кустурица заявлял о своих планах снять фильм "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского и картину по мотивам произведений Евгения Водолазкина, в частности по роману "Лавр".
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россия, владимир путин, эмир кустурица, новости культуры, культура, федор достоевский
Культура, Россия, Владимир Путин, Эмир Кустурица, Новости культуры, Культура, Федор Достоевский
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России

Путин обсудил с сербским режиссером Кустурицей его идеи о съемке фильмов в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России.
В ходе встречи с Путиным в Кремле режиссер рассказал о своих планах снять фильмы в России.
«
"Что касается творчества, то, конечно, эти идеи очень интересные, и давайте пообсуждаем их", - сказал Путин.
Ранее Кустурица заявлял о своих планах снять фильм "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского и картину по мотивам произведений Евгения Водолазкина, в частности по роману "Лавр".
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КультураРоссияВладимир ПутинЭмир КустурицаНовости культурыКультураФедор Достоевский
 
 
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