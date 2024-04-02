https://ria.ru/20240402/filmy-1937416248.html

Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России

Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России - РИА Новости, 02.04.2024

Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России

Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:36

2024-04-02T18:36

2024-04-02T18:50

культура

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владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал интересными идеи сербского режиссера Эмира Кустурицы о съемке фильмов в России.В ходе встречи с Путиным в Кремле режиссер рассказал о своих планах снять фильмы в России."Что касается творчества, то, конечно, эти идеи очень интересные, и давайте пообсуждаем их", - сказал Путин.Ранее Кустурица заявлял о своих планах снять фильм "Преступление без наказания" по роману Федора Достоевского и картину по мотивам произведений Евгения Водолазкина, в частности по роману "Лавр".

https://ria.ru/20240402/otsenki-1937414100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, эмир кустурица, новости культуры, культура, федор достоевский