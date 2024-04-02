https://ria.ru/20240402/evropa-1937222779.html

Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО

Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО

Страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО, безропотно исполняя все военные замыслы альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:28

2024-04-02T00:28

2024-04-02T00:28

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО, безропотно исполняя все военные замыслы альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой альянса. В этих условиях все военные замыслы НАТО безропотно исполняются европейскими властями, для которых идеалы независимости и ответственности перед населением собственных стран и их будущим уступили желанию угождать глобальным притязаниям Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "Напротив, международную безопасность следует рассматривать как единое и неделимое благо, которым в равной степени должны пользоваться все без исключения государства. Именно такой подход реализует Россия, причем у нашей страны есть огромное количество единомышленников, и оно продолжает расти", - добавил Патрушев. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html

https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html

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в мире, европа, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато