Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/evropa-1937222779.html
Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО
Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО
Страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО, безропотно исполняя все военные замыслы альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:28
2024-04-02T00:28
в мире
европа
россия
вашингтон (штат)
николай патрушев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО, безропотно исполняя все военные замыслы альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой альянса. В этих условиях все военные замыслы НАТО безропотно исполняются европейскими властями, для которых идеалы независимости и ответственности перед населением собственных стран и их будущим уступили желанию угождать глобальным притязаниям Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "Напротив, международную безопасность следует рассматривать как единое и неделимое благо, которым в равной степени должны пользоваться все без исключения государства. Именно такой подход реализует Россия, причем у нашей страны есть огромное количество единомышленников, и оно продолжает расти", - добавил Патрушев. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html
https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html
европа
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_03e231a1c185305561ed56280ec023da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато
В мире, Европа, Россия, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, НАТО
Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО

Патрушев: страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО, безропотно исполняя все военные замыслы альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой альянса. В этих условиях все военные замыслы НАТО безропотно исполняются европейскими властями, для которых идеалы независимости и ответственности перед населением собственных стран и их будущим уступили желанию угождать глобальным притязаниям Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией
00:15
"Напротив, международную безопасность следует рассматривать как единое и неделимое благо, которым в равной степени должны пользоваться все без исключения государства. Именно такой подход реализует Россия, причем у нашей страны есть огромное количество единомышленников, и оно продолжает расти", - добавил Патрушев.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России
Вчера, 06:26
 
В миреЕвропаРоссияВашингтон (штат)Николай ПатрушевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала