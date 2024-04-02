Патрушев назвал Европу экономической и политической подпоркой НАТО
Патрушев: страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Страны Европы стали экономической и политической подпоркой НАТО, безропотно исполняя все военные замыслы альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой альянса. В этих условиях все военные замыслы НАТО безропотно исполняются европейскими властями, для которых идеалы независимости и ответственности перед населением собственных стран и их будущим уступили желанию угождать глобальным притязаниям Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
"Напротив, международную безопасность следует рассматривать как единое и неделимое благо, которым в равной степени должны пользоваться все без исключения государства. Именно такой подход реализует Россия, причем у нашей страны есть огромное количество единомышленников, и оно продолжает расти", - добавил Патрушев.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.