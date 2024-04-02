https://ria.ru/20240402/evakuatsiya-1937404039.html

В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем

В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем - РИА Новости, 02.04.2024

В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем

Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:57

2024-04-02T17:57

2024-04-02T18:03

сочи

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937405471_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_8364496dafd9cf8d0449fc72c48c17e3.jpg

СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. "В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Дагомысская 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация. Людей на объекте нет", - пояснили в мэрии. Там отметили, что сейчас территория охраняется от проникновения сторонних лиц. Видео с территорией вокруг гаражей, которую повредил оползень появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash. Как ранее рассказывала РИА Новости вице-президент Гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева, не все гаражи в Сочи, в которых на сегодняшний день проживают люди, являются незаконными, некоторым присвоен статус жилых помещений и выданы соответствующие документы.

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, происшествия