Рейтинг@Mail.ru
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 02.04.2024 (обновлено: 18:03 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/evakuatsiya-1937404039.html
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем - РИА Новости, 02.04.2024
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем
Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:57
2024-04-02T18:03
сочи
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937405471_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_8364496dafd9cf8d0449fc72c48c17e3.jpg
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. "В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Дагомысская 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация. Людей на объекте нет", - пояснили в мэрии. Там отметили, что сейчас территория охраняется от проникновения сторонних лиц. Видео с территорией вокруг гаражей, которую повредил оползень появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash. Как ранее рассказывала РИА Новости вице-президент Гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева, не все гаражи в Сочи, в которых на сегодняшний день проживают люди, являются незаконными, некоторым присвоен статус жилых помещений и выданы соответствующие документы.
https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937405471_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ff14339bd9ba6353d6fc4cdf5a5f8b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем

Власти Сочи провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЖилые гаражи в Сочи
Жилые гаражи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Жилые гаражи в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.
«
"В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Дагомысская 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация. Людей на объекте нет", - пояснили в мэрии.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В России ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений
1 марта, 01:17
Там отметили, что сейчас территория охраняется от проникновения сторонних лиц.
Видео с территорией вокруг гаражей, которую повредил оползень появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash.
Как ранее рассказывала РИА Новости вице-президент Гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева, не все гаражи в Сочи, в которых на сегодняшний день проживают люди, являются незаконными, некоторым присвоен статус жилых помещений и выданы соответствующие документы.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
1 апреля, 03:58
 
СочиРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала