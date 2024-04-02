https://ria.ru/20240402/evakuatsiya-1937404039.html
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем - РИА Новости, 02.04.2024
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем
Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:57
2024-04-02T17:57
2024-04-02T18:03
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СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. "В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Дагомысская 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация. Людей на объекте нет", - пояснили в мэрии. Там отметили, что сейчас территория охраняется от проникновения сторонних лиц. Видео с территорией вокруг гаражей, которую повредил оползень появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash. Как ранее рассказывала РИА Новости вице-президент Гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева, не все гаражи в Сочи, в которых на сегодняшний день проживают люди, являются незаконными, некоторым присвоен статус жилых помещений и выданы соответствующие документы.
https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html
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сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем
Власти Сочи провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Сочинские власти провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем, объекты не имеют жилого статуса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.
«
"В результате активизации оползневого процесса пострадало 56 гаражей гаражного кооператива, расположенного по улице Дагомысская 11. Объекты не имеют статус жилых помещений. В настоящее время для защиты жизни и здоровья граждан проведена полная эвакуация. Людей на объекте нет", - пояснили в мэрии.
Там отметили, что сейчас территория охраняется от проникновения сторонних лиц.
Видео с территорией вокруг гаражей, которую повредил оползень появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash.
Как ранее рассказывала РИА Новости вице-президент Гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева, не все гаражи в Сочи, в которых на сегодняшний день проживают люди, являются незаконными, некоторым присвоен статус жилых помещений и выданы соответствующие документы.