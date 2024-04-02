https://ria.ru/20240402/elektrosamokaty-1937411562.html
Евраев поручил навести порядок на рынке аренды электросамокатов в регионе
Евраев поручил навести порядок на рынке аренды электросамокатов в регионе - РИА Новости, 02.04.2024
Евраев поручил навести порядок на рынке аренды электросамокатов в регионе
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил в кратчайшие сроки разработать документ, регулирующий деятельность рынка аренды электросамокатов в регионе, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:20
2024-04-02T18:20
2024-04-02T18:20
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
электросамокат
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил в кратчайшие сроки разработать документ, регулирующий деятельность рынка аренды электросамокатов в регионе, сообщает областное правительство. Соответствующее поручение губернатор дал на оперативном совещании в правительстве Ярославской области. Уточняется, что центр управления регионом регулярно фиксирует жалобы жителей в социальных сетях по этой теме. Нормативно-правовой акт будет касаться как тех, кто сдает в аренду эти средства передвижения, так и тех, кто ими пользуется, подчеркнул губернатор. "Создаем общерегиональный документ, в котором подробно пропишем, как проводятся в регионе торги на сдачу электросамокатов в аренду. Также определим ограничения по скорости при пользовании транспортными средствами, места стоянок. Если самокат брошен вне стоянки, время пользования должно продолжаться. Если человек бросил самокат в неположенном месте, значит, платит за это деньги", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. На совещании отмечалось, что сейчас самокаты на улицах Ярославля выставлены незаконно, поэтому их изымают и отправляют в пункт временного размещения. Собственнику грозят штраф за нелегальную деятельность и взыскание за хранение транспортных средств. Мэрия города объявила аукцион на право сдачи электросамокатов в аренду. Евраев подчеркнул, что рынок в этой сфере должен быть легальным, прозрачным и конкурентным, и регулирование позволит навести порядок. По его словам, жители региона не должны подвергаться опасности из-за использования электросамокатов на улицах.
https://ria.ru/20240320/pamyatniki-1934543204.html
https://ria.ru/20231227/evraev-1918583951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, ярославль, михаил евраев, электросамокат
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, электросамокат
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил в кратчайшие сроки разработать документ, регулирующий деятельность рынка аренды электросамокатов в регионе, сообщает областное правительство.
Соответствующее поручение губернатор дал на оперативном совещании в правительстве Ярославской области. Уточняется, что центр управления регионом регулярно фиксирует жалобы жителей в социальных сетях по этой теме. Нормативно-правовой акт будет касаться как тех, кто сдает в аренду эти средства передвижения, так и тех, кто ими пользуется, подчеркнул губернатор.
"Создаем общерегиональный документ, в котором подробно пропишем, как проводятся в регионе торги на сдачу электросамокатов в аренду. Также определим ограничения по скорости при пользовании транспортными средствами, места стоянок. Если самокат брошен вне стоянки, время пользования должно продолжаться. Если человек бросил самокат в неположенном месте, значит, платит за это деньги", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
На совещании отмечалось, что сейчас самокаты на улицах Ярославля
выставлены незаконно, поэтому их изымают и отправляют в пункт временного размещения. Собственнику грозят штраф за нелегальную деятельность и взыскание за хранение транспортных средств. Мэрия города объявила аукцион на право сдачи электросамокатов в аренду.
Евраев подчеркнул, что рынок в этой сфере должен быть легальным, прозрачным и конкурентным, и регулирование позволит навести порядок.
По его словам, жители региона не должны подвергаться опасности из-за использования электросамокатов на улицах.