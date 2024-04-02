https://ria.ru/20240402/ekstremizm-1937268045.html

Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест

Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест - РИА Новости, 02.04.2024

Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест

Защита журналистки издания Sota Vision* Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе, следует из данных на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:04

2024-04-02T10:04

2024-04-02T10:04

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Защита журналистки издания Sota Vision* Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу Кравцовой А.Ю",- говорится в картотеке. Басманный суд Москвы на прошлой неделе по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны. Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы. По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия