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Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест - РИА Новости, 02.04.2024
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10:04 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/ekstremizm-1937268045.html
Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест
Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест - РИА Новости, 02.04.2024
Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест
Защита журналистки издания Sota Vision* Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе, следует из данных на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:04
2024-04-02T10:04
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Защита журналистки издания Sota Vision* Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу Кравцовой А.Ю",- говорится в картотеке. Басманный суд Москвы на прошлой неделе по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны. Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы. По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html
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Защита журналистки Фаворской обжаловала ее арест

Защита журналистки Sota Vision Фаворской обжаловала ее арест за экстремизм

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналистка издания Sota Vision* Антонина Фаворская (настоящая фамилия Кравцова) в Басманном суде
Журналистка издания Sota Vision* Антонина Фаворская (настоящая фамилия Кравцова) в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналистка издания Sota Vision* Антонина Фаворская (настоящая фамилия Кравцова) в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Защита журналистки издания Sota Vision* Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу Кравцовой А.Ю",- говорится в картотеке.
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Басманный суд Москвы на прошлой неделе по ходатайству следствия заключил журналистку под стражу на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
Согласно картотеке суда, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Ей грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.
По данным Sota Vision*, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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