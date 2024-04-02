https://ria.ru/20240402/eksport-1937384834.html

РЭЦ: несырьевой экспорт Архангельской области растет при поддержке ЦПЭ

РЭЦ: несырьевой экспорт Архангельской области растет при поддержке ЦПЭ - РИА Новости, 02.04.2024

РЭЦ: несырьевой экспорт Архангельской области растет при поддержке ЦПЭ

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:47

2024-04-02T16:47

2024-04-02T16:47

экономика

архангельская область

сзфо

россия

вероника никишина

александр цыбульский

агентство стратегических инициатив (аси)

экспорт

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметила рост экспорта и экспортеров МСП в регионе несмотря на санкционные ограничения, подчеркнув при этом роль центра поддержки экспорта (ЦПЭ).Встреча состоялась в рамках проходящего в Архангельске двухдневного окружного совещания субъектов Северо-Западного федерального округа по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Экспортный потенциал, сконцентрированный в СЗФО, в наибольшей степени оказался зависимым от рынков недружественных стран. Но, несмотря на все сложности санкционного давления, я могу сказать, что Архангельская область является одним из чемпионов по преодолению этих санкций. И даже в таких сложных условиях ваш регион за предыдущий год поднялся на три строчки в общероссийском рейтинге, который показывает рост несырьевого экспорта в условиях санкций. Это очень серьезный прирост", - сказала Никишина, добавив, что прирост МСП по количеству экспортеров составил 6%.Глава региона напомнил, что экономика Архангельской области во многом зависит от экспорта: это и продукция ЛПК, и целлюлозно–бумажная промышленность, и экспорт добывающих компаний, в первую очередь – алмазодобывающих."Кроме того, в последнее время мы видим динамику наших малых и средних предприятий, которые тоже и выражают желание, и делают первые шаги для выхода на экспортные рынки. Здесь я хотел бы вас поблагодарить за те инициативы, которые предлагает Российский экспортный центр", – отметил Цыбульский.Он сообщил, что компании Архангельской области уже используют предлагаемые РЭЦ возможности, получая конкретные результаты. Одним из решений логистических проблем экспортеров в 2023 году, в частности, стало субсидирование расходов на поставку экспортной продукции из морских портов СЗФО. Это позволило увеличить объемы отгрузки, в том числе с использованием Северного морского пути, сократить расходы на транспортировку морским транспортом и распределить отправки между двумя видами транспорта – железнодорожным и морским, сняв нагрузку с Восточного полигона железных дорог. Еще одной эффективной мерой государственной поддержки предприятий стало субсидирование экспортных расходов на транспортировку продукции любым видом транспорта.Это происходит при поддержке со стороны успешно работающего Архангельского регионального ЦПЭ. В частности, недавняя поездка региональных производителей в Китай привела к заключению контрактов на поставку их продукции на китайские рынки.Глава РЭЦ подтвердила эффективность работы ЦПЭ региона, сказав, что по итогам 2023 года он занял первое место в рейтинге ЦПЭ СЗФО."Методика Экспортного рейтинга была разработана РЭЦ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению Правительства РФ. Это – не очередной КПЭ для регионов, а возможность запустить вместе с вами такой механизм, который бы позволял оценить усилия регионов по раскрытию экспортного потенциала, выявить возможности и узкие места для каждого региона. Мы расцениваем рейтинг как индикатор усилий регионов по поддержке и развитию экспорта", - пояснила Никишина.

https://ria.ru/20240328/uslugi-1936454846.html

https://ria.ru/20240402/podderzhka-1937350406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, архангельская область, сзфо, россия, вероника никишина, александр цыбульский, агентство стратегических инициатив (аси), экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)