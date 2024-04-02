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России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2024
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08:48 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/ekonomika-1937245114.html
России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин
России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2024
России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин
России необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав, Госдума сделает для этого всё необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:48
2024-04-02T08:48
россия
сша
германия
вячеслав володин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав, Госдума сделает для этого всё необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Такую задачу правительству до 2030 года поставил президент Владимир Владимирович Путин. Со своей стороны Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели", - написал Володин. Спикер Госдумы отметил, что государства, развязавшие против России незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе её негативные последствия. По его словам, по показателю ВВП по паритету покупательной способности, США, утратив лидерство, не могут его вернуть, Германия опустилась на седьмую позицию, Франция — на 11-ю, Британия — на 12-ю, Италия — на 13-ю, Испания — на 16-ю, Канада — на 18-ю. "Сателлитов Вашингтона опередили государства, отказавшиеся от введения санкций против России и сделавшие выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества: Индонезия, Турция, Мексика, Саудовская Аравия, Египет. Эта тенденция сохраняется второй год подряд", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240314/rossiya-1933000312.html
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россия, сша, германия, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Россия, США, Германия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин

Володин: Госдума делает все, чтобы Россия вошла в четверку ведущих экономик

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав, Госдума сделает для этого всё необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Такую задачу правительству до 2030 года поставил президент Владимир Владимирович Путин. Со своей стороны Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели", - написал Володин.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Россия к 2030 году должна войти в топ-4 экономик мира, заявил вице-премьер
14 марта, 16:43
Спикер Госдумы отметил, что государства, развязавшие против России незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе её негативные последствия. По его словам, по показателю ВВП по паритету покупательной способности, США, утратив лидерство, не могут его вернуть, Германия опустилась на седьмую позицию, Франция — на 11-ю, Британия — на 12-ю, Италия — на 13-ю, Испания — на 16-ю, Канада — на 18-ю.
"Сателлитов Вашингтона опередили государства, отказавшиеся от введения санкций против России и сделавшие выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества: Индонезия, Турция, Мексика, Саудовская Аравия, Египет. Эта тенденция сохраняется второй год подряд", - подчеркнул Володин.
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