https://ria.ru/20240402/ekonomika-1937245114.html

России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин

России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2024

России необходимо войти в четверку ведущих экономик, заявил Володин

России необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав, Госдума сделает для этого всё необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:48

2024-04-02T08:48

2024-04-02T08:48

россия

сша

германия

вячеслав володин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав, Госдума сделает для этого всё необходимое, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Такую задачу правительству до 2030 года поставил президент Владимир Владимирович Путин. Со своей стороны Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели", - написал Володин. Спикер Госдумы отметил, что государства, развязавшие против России незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе её негативные последствия. По его словам, по показателю ВВП по паритету покупательной способности, США, утратив лидерство, не могут его вернуть, Германия опустилась на седьмую позицию, Франция — на 11-ю, Британия — на 12-ю, Италия — на 13-ю, Испания — на 16-ю, Канада — на 18-ю. "Сателлитов Вашингтона опередили государства, отказавшиеся от введения санкций против России и сделавшие выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества: Индонезия, Турция, Мексика, Саудовская Аравия, Египет. Эта тенденция сохраняется второй год подряд", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240314/rossiya-1933000312.html

https://ria.ru/20231224/volodin-1917733626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, германия, вячеслав володин, госдума рф, экономика