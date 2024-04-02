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День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2024
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01:35 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/edinenie-1937187951.html
День единения народов России и Белоруссии
День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2024
День единения народов России и Белоруссии
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:35
2024-04-02T01:35
справки
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
снг
евразийский экономический союз
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Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают наша страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации. Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений, в том числе по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, военно-технической, миграционной, межпарламентской, межрегиональной, культурно-гуманитарной и других сферах. Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (на 2024 год его объем составляет 6,9 миллиарда российских рублей) реализуются различные совместные программы и проекты в области безопасности, медицины, научно-технических исследований и в других сферах.Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности.В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.На заседании Совета Министров Союзного государства 29 ноября 2023 года в Москве были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Документ был утвержден президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего Госсовета СГ 29 января 2024 года. Интенсивный характер носит политический диалог между президентами и председателями правительств России и Белоруссии. Поддерживаются регулярные контакты глав палат парламентов, вице-премьеров, секретарей советов безопасности и руководителей профильных ведомств. Системный характер имеет внешнеполитическое взаимодействие между Россией и Белоруссией.В условиях развязанной "коллективным Западом" санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов.Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 субъектов Российской Федерации.Весомый вклад в расширение потенциала межрегионального взаимодействия вносят ежегодные форумы регионов, проводимые с 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов.Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. Доля нашей страны в белорусском товарообороте в последние годы составляла порядка 50%, а в 2022 году – на фоне введенных Западом санкций – заметно превысила указанный показатель. Белоруссия стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ.По итогам 2023 года двусторонний товарооборот России и Белоруссии составил порядка 53 миллиардов долларов.По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, за время действия договора о создании Союзного государства Беларуси и РФ было реализовано более 80 программы на общую сумму 56,7 миллиарда рублей.Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества.Традиционно большое значение придается сохранению исторической памяти и популяризации общей истории среди жителей наших стран.День единения народов России и Беларуси в последние годы широко не отмечается, но в столицах обоих государств проводятся торжественные мероприятия. Среди них – различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
белоруссия
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7 495 645-6601
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справки, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, снг, евразийский экономический союз, одкб
Справки, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ

День единения народов России и Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.
8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают наша страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации.
Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений, в том числе по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, военно-технической, миграционной, межпарламентской, межрегиональной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (на 2024 год его объем составляет 6,9 миллиарда российских рублей) реализуются различные совместные программы и проекты в области безопасности, медицины, научно-технических исследований и в других сферах.
Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности.
В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.
На заседании Совета Министров Союзного государства 29 ноября 2023 года в Москве были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Документ был утвержден президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего Госсовета СГ 29 января 2024 года.
Интенсивный характер носит политический диалог между президентами и председателями правительств России и Белоруссии. Поддерживаются регулярные контакты глав палат парламентов, вице-премьеров, секретарей советов безопасности и руководителей профильных ведомств. Системный характер имеет внешнеполитическое взаимодействие между Россией и Белоруссией.
В условиях развязанной "коллективным Западом" санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов.
Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 субъектов Российской Федерации.
Весомый вклад в расширение потенциала межрегионального взаимодействия вносят ежегодные форумы регионов, проводимые с 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов.
Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. Доля нашей страны в белорусском товарообороте в последние годы составляла порядка 50%, а в 2022 году – на фоне введенных Западом санкций – заметно превысила указанный показатель. Белоруссия стабильно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ.
По итогам 2023 года двусторонний товарооборот России и Белоруссии составил порядка 53 миллиардов долларов.
По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, за время действия договора о создании Союзного государства Беларуси и РФ было реализовано более 80 программы на общую сумму 56,7 миллиарда рублей.
Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества.
Традиционно большое значение придается сохранению исторической памяти и популяризации общей истории среди жителей наших стран.
День единения народов России и Беларуси в последние годы широко не отмечается, но в столицах обоих государств проводятся торжественные мероприятия. Среди них – различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевСНГЕвразийский экономический союзОДКБ
 
 
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