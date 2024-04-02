https://ria.ru/20240402/dorogi-1937314501.html

Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем 2 апреля

Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем 2 апреля - РИА Новости, 02.04.2024

Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем 2 апреля

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут во вторник, 2 апреля, промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:40

2024-04-02T12:40

2024-04-02T12:40

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петр бирюков

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общество

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут во вторник, 2 апреля, промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств. Промывка началась в 12.00 и продлится несколько часов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - рассказал Бирюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы