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Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем 2 апреля
Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем 2 апреля - РИА Новости, 02.04.2024
Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем 2 апреля
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут во вторник, 2 апреля, промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:40
2024-04-02T12:40
2024-04-02T12:40
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут во вторник, 2 апреля, промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств. Промывка началась в 12.00 и продлится несколько часов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - рассказал Бирюков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы