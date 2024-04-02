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Ефимов: Москва утвердила документацию по планировке в 24 проектах КРТ - РИА Новости, 02.04.2024
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09:05 02.04.2024 (обновлено: 09:13 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dokumentatsiya-1937194660.html
Ефимов: Москва утвердила документацию по планировке в 24 проектах КРТ
Ефимов: Москва утвердила документацию по планировке в 24 проектах КРТ - РИА Новости, 02.04.2024
Ефимов: Москва утвердила документацию по планировке в 24 проектах КРТ
Подготовлена и утверждена документация по 24 проектам редевелопмента земельных участков площадью 248 гектаров в рамках программы комплексного развития... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:05
2024-04-02T09:13
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Подготовлена и утверждена документация по 24 проектам редевелопмента земельных участков площадью 248 гектаров в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участки общей площадью более 248 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Здесь появятся современные городские кварталы, где возведут более четырех с половиной миллионов квадратных метров различной недвижимости. В результате будет создано около 57 тысяч рабочих мест. Объем вложений в развитие площадок может составить почти полтора триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов – 93 миллиарда рублей", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Большая часть запланированных под редевелопмент земельных участков расположена на востоке, севере, юго-западе и юго-востоке Москвы.Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что из более чем 2,65 миллиона квадратных метров жилья, не менее 1,39 миллиона квадратных метров будет выделено под переселение жителей столицы по программе реновации и для прочих городских нужд."Кроме того, построят свыше миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая четырнадцать детских садов для более чем 3 тысяч воспитанников и 10 школ для 6,7 тысячи учащихся", - сообщил Гаман.Помимо жилья, на площади свыше 800 тысяч квадратных метров будут возведены объекты промышленности.По мнению председателя Комитета по архитектуре и строительству города Москвы Юлианы Княжевской, бывшие промзоны обладают значительным потенциалом по развитию комфортной и безопасной городской среды."На месте заброшенных и неэффективно используемых территорий появятся многофункциональные кварталы с сопутствующей инфраструктурой", - подчеркнула Княжевская.В настоящее время в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется 228 проектов комплексного развития территорий на площади около 2,7 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва утвердила документацию по планировке в 24 проектах КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Подготовлена и утверждена документация по 24 проектам редевелопмента земельных участков площадью 248 гектаров в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Участки общей площадью более 248 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Здесь появятся современные городские кварталы, где возведут более четырех с половиной миллионов квадратных метров различной недвижимости. В результате будет создано около 57 тысяч рабочих мест. Объем вложений в развитие площадок может составить почти полтора триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов – 93 миллиарда рублей", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
Большая часть запланированных под редевелопмент земельных участков расположена на востоке, севере, юго-западе и юго-востоке Москвы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что из более чем 2,65 миллиона квадратных метров жилья, не менее 1,39 миллиона квадратных метров будет выделено под переселение жителей столицы по программе реновации и для прочих городских нужд.
«
"Кроме того, построят свыше миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая четырнадцать детских садов для более чем 3 тысяч воспитанников и 10 школ для 6,7 тысячи учащихся", - сообщил Гаман.
Помимо жилья, на площади свыше 800 тысяч квадратных метров будут возведены объекты промышленности.
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По мнению председателя Комитета по архитектуре и строительству города Москвы Юлианы Княжевской, бывшие промзоны обладают значительным потенциалом по развитию комфортной и безопасной городской среды.
"На месте заброшенных и неэффективно используемых территорий появятся многофункциональные кварталы с сопутствующей инфраструктурой", - подчеркнула Княжевская.
В настоящее время в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется 228 проектов комплексного развития территорий на площади около 2,7 тысячи гектаров.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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