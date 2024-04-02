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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 02.04.2024 (обновлено: 02:47 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937227301.html
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске и контролируемом Киевом городе Запорожье, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T02:23
2024-04-02T02:47
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске и контролируемом Киевом городе Запорожье, сообщили украинские СМИ.&quot;В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в Telegram-канале новостного &quot;24 канала&quot;.Позднее издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

"24 канал": в Днепропетровске прогремел ряд взрывов

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске и контролируемом Киевом городе Запорожье, сообщили украинские СМИ.
«

"В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в Telegram-канале новостного "24 канала".

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Позднее издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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