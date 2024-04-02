https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937227301.html
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске и контролируемом Киевом городе Запорожье, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T02:23
2024-04-02T02:23
2024-04-02T02:47
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске и контролируемом Киевом городе Запорожье, сообщили украинские СМИ."В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в Telegram-канале новостного "24 канала".Позднее издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
"24 канал": в Днепропетровске прогремел ряд взрывов