https://ria.ru/20240402/diversanty-1937339798.html
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах
Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:12
2024-04-02T14:12
2024-04-02T14:21
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в ходе выступления на коллегии МВД особо отметил работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе, где приходится вступать в столкновение не только с криминалом."Но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности. Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии - защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах
Путин: диверсанты в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп