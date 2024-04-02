https://ria.ru/20240402/diversanty-1937339798.html

Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах

Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024

Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах

Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:12

2024-04-02T14:12

2024-04-02T14:21

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в ходе выступления на коллегии МВД особо отметил работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе, где приходится вступать в столкновение не только с криминалом."Но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности. Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии - защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия