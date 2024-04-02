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Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
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14:12 02.04.2024 (обновлено: 14:21 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/diversanty-1937339798.html
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах
Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:12
2024-04-02T14:21
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в ходе выступления на коллегии МВД особо отметил работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе, где приходится вступать в столкновение не только с криминалом."Но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности. Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии - защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о деятельности диверсионных групп в новых регионах

Путин: диверсанты в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диверсионные группы в новых регионах пытаются использовать каналы преступных групп, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе выступления на коллегии МВД особо отметил работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе, где приходится вступать в столкновение не только с криминалом.
"Но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности. Поэтому одна из важнейших задач на Донбассе и в Новороссии - защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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