https://ria.ru/20240402/diversanty-1937220495.html
НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев
НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.04.2024
НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев
Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для антироссийских операций, заявил в "Аргументам и фактам" секретарь Совета... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:11
2024-04-02T00:11
2024-04-02T01:35
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для антироссийских операций, заявил в "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию создания НАТО.Как отметил секретарь Совбеза, НАТО не гнушается использовать террористические организации в своих интересах. Члены организации, указал он, послушно вводят санкции, тратят деньги на разведку, психологические операции и кибератаки, участвуют в "акциях подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов".Кроме того, по словам Патрушева, НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими боевиками обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными боевыми возможностями.При этом альянс, констатировал секретарь Совбеза, планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ России — от Баренцева до Черного моря."В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия", — добавил он.Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне США, Канадой и странами Западной Европы с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Киева в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937016835.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, европа, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато
В мире, Европа, Россия, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, НАТО
НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев
Патрушев: инструкторы НАТО готовят наемников для операций против России
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для антироссийских операций, заявил
в "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«
"Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию создания НАТО.
Как отметил секретарь Совбеза, НАТО не гнушается использовать террористические организации в своих интересах. Члены организации, указал он, послушно вводят санкции, тратят деньги на разведку, психологические операции и кибератаки, участвуют в "акциях подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов".
Кроме того, по словам Патрушева, НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими боевиками обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными боевыми возможностями.
При этом альянс, констатировал секретарь Совбеза, планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ России — от Баренцева до Черного моря.
«
"В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия", — добавил он.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне США, Канадой и странами Западной Европы с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Киева в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине.