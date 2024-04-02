https://ria.ru/20240402/diversanty-1937220495.html

НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев

НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.04.2024

НАТО готовит диверсантов для операций против России, заявил Патрушев

Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для антироссийских операций, заявил в "Аргументам и фактам" секретарь Совета... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:11

2024-04-02T00:11

2024-04-02T01:35

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николай патрушев

нато

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для антироссийских операций, заявил в "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию создания НАТО.Как отметил секретарь Совбеза, НАТО не гнушается использовать террористические организации в своих интересах. Члены организации, указал он, послушно вводят санкции, тратят деньги на разведку, психологические операции и кибератаки, участвуют в "акциях подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов".Кроме того, по словам Патрушева, НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими боевиками обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными боевыми возможностями.При этом альянс, констатировал секретарь Совбеза, планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ России — от Баренцева до Черного моря."В выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия", — добавил он.Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне США, Канадой и странами Западной Европы с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Киева в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937016835.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, европа, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, нато