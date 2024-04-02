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Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
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08:10 02.04.2024
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Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов
Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов
Сейчас гипотетические переговоры с Киевом будут использованы его кураторами для поставок оружия и перегруппировки, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:10
2024-04-02T08:10
киев
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константин гаврилов
вооруженные силы украины
нато
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас гипотетические переговоры с Киевом будут использованы его кураторами для поставок оружия и перегруппировки, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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киев, россия, вена, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, в мире
Киев, Россия, Вена, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов

Гаврилов: возможные переговоры с Киевом кураторы используют для поставок оружия

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас гипотетические переговоры с Киевом будут использованы его кураторами для поставок оружия и перегруппировки, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВенаКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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