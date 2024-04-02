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Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов
Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов
Сейчас гипотетические переговоры с Киевом будут использованы его кураторами для поставок оружия и перегруппировки, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:10
2024-04-02T08:10
2024-04-02T08:10
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас гипотетические переговоры с Киевом будут использованы его кураторами для поставок оружия и перегруппировки, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, вена, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, в мире
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Переговоры с Киевом могут использовать для поставок оружия, заявил Гаврилов
Гаврилов: возможные переговоры с Киевом кураторы используют для поставок оружия