https://ria.ru/20240402/dinozavr-1937248729.html

Томские ученые изучат маршруты миграции динозавров по камням из их желудков

Томские ученые изучат маршруты миграции динозавров по камням из их желудков - РИА Новости, 02.04.2024

Томские ученые изучат маршруты миграции динозавров по камням из их желудков

Палеонтологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили среди найденных в Сибири останков динозавров камни, помогающие пищеварению, по ним... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:11

2024-04-02T09:11

2024-04-02T09:11

кемеровская область

палеонтология

наука

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НОВОСИБИРСК, 2 апр – РИА Новости. Палеонтологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили среди найденных в Сибири останков динозавров камни, помогающие пищеварению, по ним предстоит определить древнейшие маршруты миграции динозавров, сообщили РИА Новости в ТГУ во вторник. В вузе пояснили, что ученые столкнулись с загадкой возрастом более 100 миллионов лет. В желудках пситтакозавров сибирских, найденных на стоянке около поселка Шестаково в Кемеровской области, ученые обнаружили гастролиты – камни, которые помогали пищеварению древних животных. Однако таких камней в этом регионе нет. "То, что динозавры глотали камни – не ново, поэтому поначалу вопросов по поводу найденных гастролитов не было. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину. Одна из целей заключалась в изучении меловых отложений. Когда мы начали исследовать керн, совпадающий по времени с периодом обитания пситтакозавров, выяснилось, что в этой местности вся толща отложений представлена в подавляющем большинстве глинами и реже песчаником (самая крупная размерность 2 миллиметров). Крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг", - рассказал доцент геолого-геофизического факультета ТГУ Алексей Файнгерц. Ученые считают, что с высокой долей вероятности пситтакозавры массово мигрировали на большие расстояния, чтобы найти подходящие для пищеварения камни. Выяснить, какая территория привлекала для этого древних животных, поможет исследование минералогов ТГУ. Сейчас они определяют состав гастролитов, что поможет прочитать маршрут пситтакозавров. В ТГУ считают, что после анализа всех 200 метров керна ученые смогут описать эталонный разрез илекской свиты. Эти данные помогут понять, как сформировались отложения, вмещающие кости динозавров, что было источником осадочного материала и откуда, и как этот материал переносился древними животными.

https://ria.ru/20240105/dinozavr-1919862006.html

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

кемеровская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кемеровская область, палеонтология, наука