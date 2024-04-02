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Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 02.04.2024
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12:44 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/deti-1937315555.html
Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области
Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 02.04.2024
Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области
Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области, их разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:44
2024-04-02T12:44
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области, их разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "Готовы принять до 200 детей из Белгородской области. Накануне связывались с губернатором региона Вячеславом Гладковым, обстановка там продолжает оставаться напряжённой", – написал Меняйло. Как отметил глава республики, детей разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, также для них подготовят образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии и многое другое. "Организуем все так, чтобы они провели время с пользой и получили массу положительных впечатлений... Ребята сейчас проживают непростые времена и нуждаются в поддержке. Сделаем все, чтобы им у нас было безопасно и комфортно", – добавил Меняйло.
https://ria.ru/20240402/deti-1937246025.html
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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, сергей меняйло
Общество, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Сергей Меняйло
Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области

Меняйло: Северная Осетия может разместить до 200 детей из Белгородской области

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДети, прибывшие из Белгородской области в Сочи
Дети, прибывшие из Белгородской области в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Дети, прибывшие из Белгородской области в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области, их разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
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"Готовы принять до 200 детей из Белгородской области. Накануне связывались с губернатором региона Вячеславом Гладковым, обстановка там продолжает оставаться напряжённой", – написал Меняйло.
Как отметил глава республики, детей разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, также для них подготовят образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии и многое другое.
"Организуем все так, чтобы они провели время с пользой и получили массу положительных впечатлений... Ребята сейчас проживают непростые времена и нуждаются в поддержке. Сделаем все, чтобы им у нас было безопасно и комфортно", – добавил Меняйло.
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ОбществоБелгородская областьРоссияУкраинаВячеслав ГладковСергей Меняйло
 
 
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