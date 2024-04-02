Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области
Меняйло: Северная Осетия может разместить до 200 детей из Белгородской области
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДети, прибывшие из Белгородской области в Сочи
Дети, прибывшие из Белгородской области в Сочи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области, их разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
"Готовы принять до 200 детей из Белгородской области. Накануне связывались с губернатором региона Вячеславом Гладковым, обстановка там продолжает оставаться напряжённой", – написал Меняйло.
Как отметил глава республики, детей разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, также для них подготовят образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии и многое другое.
"Организуем все так, чтобы они провели время с пользой и получили массу положительных впечатлений... Ребята сейчас проживают непростые времена и нуждаются в поддержке. Сделаем все, чтобы им у нас было безопасно и комфортно", – добавил Меняйло.
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