https://ria.ru/20240402/deti-1937315555.html

Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области

Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 02.04.2024

Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области

Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области, их разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:44

2024-04-02T12:44

2024-04-02T12:44

общество

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Северная Осетия готова принять до 200 детей из Белгородской области, их разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. "Готовы принять до 200 детей из Белгородской области. Накануне связывались с губернатором региона Вячеславом Гладковым, обстановка там продолжает оставаться напряжённой", – написал Меняйло. Как отметил глава республики, детей разместят в лечебно-оздоровительных учреждениях региона, также для них подготовят образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии и многое другое. "Организуем все так, чтобы они провели время с пользой и получили массу положительных впечатлений... Ребята сейчас проживают непростые времена и нуждаются в поддержке. Сделаем все, чтобы им у нас было безопасно и комфортно", – добавил Меняйло.

https://ria.ru/20240402/deti-1937246025.html

https://ria.ru/20240329/deti-1936663964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, сергей меняйло