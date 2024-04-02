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Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану" - РИА Новости, 02.04.2024
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Религия
 
19:28 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/chelovek-1937428989.html
Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану"
Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану" - РИА Новости, 02.04.2024
Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану"
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России (СМР), муфтий Равиль Гайнутдин удостоен звания "Человек года в деле служения... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:28
2024-04-02T19:28
религия
россия
танзания
африка
равиль гайнутдин
религия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России (СМР), муфтий Равиль Гайнутдин удостоен звания "Человек года в деле служения Корану", сообщил РИА Новости в понедельник руководитель международного департамента ДУМ РФ Ильдар Галеев."Во время закрытия Танзанийской премии священного Корана в воскресенье президент Занзибара Хусейн Али Мвиньи присудил международную премию "Человек года в деле служения Корану" главе ДУМ РФ и СМР, президенту Московского международного конкурса чтецов Корана муфтию Равилю Гайнутдину. Мусульмане Африки высоко оценили вклад российского муфтия в популяризацию коранических ценностей, реализацию проектов, связанных со священным Писанием мусульман. Для России это очень высокая награда", - рассказал Галеев, который принимал участие в получении награды в Танзании.По его словам, в церемонии закрытия Танзанийской премии священного Корана приняли участие муфтий Танзании Абу Бакр ибн Зубайр ибн Али, премьер-министр страны Кассим Маджалива, чтецов Корана из Ливии, Египта, Кении, Йемена, Кувейта и других стран."Чтецы из Танзании на протяжении более чем 20 лет участвовали в Московском международном конкурсе чтецов Корана, представляя свою страну на высоком уровне. ДУМ РФ традиционно направляет российских хафизов для участия в мероприятиях премии священного Корана в Танзании", - добавил Галеев.Премия "Человек года в деле служения Корану" ежегодно присуждается выдающимся ученым, политический, общественным и религиозным деятелям, затокам Корана, внесшим большой вклад в изучение заключительного Божьего Писания, распространение и популяризацию коранической мудрости.
https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html
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россия, танзания, африка, равиль гайнутдин, религия
Религия, Россия, Танзания, Африка, Равиль Гайнутдин, Религия
Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану"

Муфтий Гайнутдин удостоен звания "Человек года в деле служения Корану"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России (СМР), муфтий Равиль Гайнутдин удостоен звания "Человек года в деле служения Корану", сообщил РИА Новости в понедельник руководитель международного департамента ДУМ РФ Ильдар Галеев.
"Во время закрытия Танзанийской премии священного Корана в воскресенье президент Занзибара Хусейн Али Мвиньи присудил международную премию "Человек года в деле служения Корану" главе ДУМ РФ и СМР, президенту Московского международного конкурса чтецов Корана муфтию Равилю Гайнутдину. Мусульмане Африки высоко оценили вклад российского муфтия в популяризацию коранических ценностей, реализацию проектов, связанных со священным Писанием мусульман. Для России это очень высокая награда", - рассказал Галеев, который принимал участие в получении награды в Танзании.
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По его словам, в церемонии закрытия Танзанийской премии священного Корана приняли участие муфтий Танзании Абу Бакр ибн Зубайр ибн Али, премьер-министр страны Кассим Маджалива, чтецов Корана из Ливии, Египта, Кении, Йемена, Кувейта и других стран.
"Чтецы из Танзании на протяжении более чем 20 лет участвовали в Московском международном конкурсе чтецов Корана, представляя свою страну на высоком уровне. ДУМ РФ традиционно направляет российских хафизов для участия в мероприятиях премии священного Корана в Танзании", - добавил Галеев.
Премия "Человек года в деле служения Корану" ежегодно присуждается выдающимся ученым, политический, общественным и религиозным деятелям, затокам Корана, внесшим большой вклад в изучение заключительного Божьего Писания, распространение и популяризацию коранической мудрости.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручает медаль мусульман России За заслуги пятнадцатилетнему Исламу Халилову. 29 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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РелигияРоссияТанзанияАфрикаРавиль ГайнутдинРелигия
 
 
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