https://ria.ru/20240402/chelovek-1937428989.html

Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану"

Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану" - РИА Новости, 02.04.2024

Глава ДУМ России стал "человеком года в деле служения Корану"

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России (СМР), муфтий Равиль Гайнутдин удостоен звания "Человек года в деле служения... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:28

2024-04-02T19:28

2024-04-02T19:28

религия

россия

танзания

африка

равиль гайнутдин

религия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России (СМР), муфтий Равиль Гайнутдин удостоен звания "Человек года в деле служения Корану", сообщил РИА Новости в понедельник руководитель международного департамента ДУМ РФ Ильдар Галеев."Во время закрытия Танзанийской премии священного Корана в воскресенье президент Занзибара Хусейн Али Мвиньи присудил международную премию "Человек года в деле служения Корану" главе ДУМ РФ и СМР, президенту Московского международного конкурса чтецов Корана муфтию Равилю Гайнутдину. Мусульмане Африки высоко оценили вклад российского муфтия в популяризацию коранических ценностей, реализацию проектов, связанных со священным Писанием мусульман. Для России это очень высокая награда", - рассказал Галеев, который принимал участие в получении награды в Танзании.По его словам, в церемонии закрытия Танзанийской премии священного Корана приняли участие муфтий Танзании Абу Бакр ибн Зубайр ибн Али, премьер-министр страны Кассим Маджалива, чтецов Корана из Ливии, Египта, Кении, Йемена, Кувейта и других стран."Чтецы из Танзании на протяжении более чем 20 лет участвовали в Московском международном конкурсе чтецов Корана, представляя свою страну на высоком уровне. ДУМ РФ традиционно направляет российских хафизов для участия в мероприятиях премии священного Корана в Танзании", - добавил Галеев.Премия "Человек года в деле служения Корану" ежегодно присуждается выдающимся ученым, политический, общественным и религиозным деятелям, затокам Корана, внесшим большой вклад в изучение заключительного Божьего Писания, распространение и популяризацию коранической мудрости.

https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html

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россия

танзания

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, танзания, африка, равиль гайнутдин, религия