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OpenAI сделала ChatGPT доступным без регистрации - РИА Новости, 02.04.2024
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00:07 02.04.2024 (обновлено: 05:29 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/chatgpt-1937220364.html
OpenAI сделала ChatGPT доступным без регистрации
OpenAI сделала ChatGPT доступным без регистрации - РИА Новости, 02.04.2024
OpenAI сделала ChatGPT доступным без регистрации
Начиная с понедельника 1 апреля OpenAI будет предоставлять пользователям доступ к своему чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT без... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:07
2024-04-02T05:29
илон маск
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Начиная с понедельника 1 апреля OpenAI будет предоставлять пользователям доступ к своему чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT без регистрации, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.&quot;Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности&quot;, — говорится в релизе.При этом, как добавляет компания, создание учетной записи даст пользователям множество преимуществ, включая возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться чатами и разблокировать дополнительные функции, такие как голосовое общение с ботом и возможность использовать специальные инструкции.Компания также сообщила о введении дополнительных мер защиты, например будет блокировать более широкий набор пользовательских запросов.Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html
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илон маск
Илон Маск
OpenAI сделала ChatGPT доступным без регистрации

С 1 апреля OpenAI предоставляет доступ к чат-боту ChatGPT без регистрации

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Начиная с понедельника 1 апреля OpenAI будет предоставлять пользователям доступ к своему чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT без регистрации, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
«

"Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности", — говорится в релизе.

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При этом, как добавляет компания, создание учетной записи даст пользователям множество преимуществ, включая возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться чатами и разблокировать дополнительные функции, такие как голосовое общение с ботом и возможность использовать специальные инструкции.
Компания также сообщила о введении дополнительных мер защиты, например будет блокировать более широкий набор пользовательских запросов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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