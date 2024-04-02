https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

Блиновская проиграла суд с налоговой

Блиновская проиграла суд с налоговой - РИА Новости, 02.04.2024

Блиновская проиграла суд с налоговой

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "королевы марафонов" Елены Блиновской к налоговой инспекции, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:45

2024-04-02T17:45

2024-04-02T18:25

москва

алушта

дубай

елена блиновская

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "королевы марафонов" Елены Блиновской к налоговой инспекции, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "В удовлетворении требований Блиновской отказать полностью", — огласил решение судья Ефим Ладик. Блогерша пыталась оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. По словам ее защиты, налоговики завысили доходы, а расходы — занизили. "Были допущены существенные нарушения при расчетах, неверно определена выручка, сумма уплаченного НДС, не учтены некоторые расходы и финансовая деятельность некоторых компаний. <…> Кроме того, сумма штрафа за неуплату налогов в размере 226 миллионов рублей завышена. Не учтены смягчающие обстоятельства, в том числе тот факт, что нарушение было совершено впервые", — заявил представитель Блиновской Иван Морозов.У нее не было умысла уйти от налогообложения при помощи дробления бизнеса, добавил юрист.В свою очередь, в налоговой службе заявили, что представили корректные расчеты, расходы Блиновской основаны на зарплатах сотрудников ее компаний, дивидендах, лицензионных договорах, роялти.В то же время в качестве расходов не учитывались "строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам, покупка автомобилей". Эти расходы, указывает ФНС, не связаны с рабочей деятельностью Блиновской и ее компаний. Там также обратили внимание на то, что изначально блогерша формировала свою отчетность, искажая данные, поэтому какой-либо налоговый отчет не может быть до конца точным.Налоговики также опровергли слова ее представителей, что блогерша не дробила бизнес ради облегченного налогообложения. По их утверждению, они доказали аффилированность и подчиненность всех фирм Блиновской, а также общую финансовую и электронно-техническую инфраструктуру.По словам заявителей, в результате налоговой проверки бизнес Блиновской оказался фактически уничтожен, а полторы тысячи человек остались без работы. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем блогеру добавили обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать Блиновскую за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html

https://ria.ru/20240319/lerchek-1934205215.html

https://ria.ru/20240325/blinovskaya-1935744119.html

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Варвара Скокшина

москва, алушта, дубай, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)