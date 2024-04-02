https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937383702.html

ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской

ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской - РИА Новости, 02.04.2024

ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской

Налоговая инспекция, проводя проверку доходов и расходов Елены Блиновской, не учла в качестве рабочих расходов траты блогера на чартерные рейсы в Дубай,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:42

2024-04-02T16:42

2024-04-02T16:42

дубай

москва

алушта

елена блиновская

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Налоговая инспекция, проводя проверку доходов и расходов Елены Блиновской, не учла в качестве рабочих расходов траты блогера на чартерные рейсы в Дубай, строительство поселков в Крыму и покупку предметов искусства на десятки тысяч евро, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда города Москвы. Во вторник АСГМ рассматривает заявление Блиновской к налоговой, в котором "королева марафонов" оспаривает привлечение к ответственности за налоговое правонарушение. Защита Блиновской среди прочего не согласна с расчетами налоговой. Представители ФНС в суде заявили, что расчёт расходов Блиновской был основан за выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах, лицензионных договорах, роялти и так далее. Налоговая отказалась учитывать в качестве связанных с рабочей деятельностью расходов "строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупку предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам и так далее". Делегаты налоговой также обратили внимание суда на то, что изначально Блиновская формировала свою отчетность, искажая некоторые данные, поэтому какой-либо налоговый отчет, по мнению ФНС, не может быть до конца точным. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и отмывание денег и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. В данный момент следствие по делу завершено, Блиновская и защита знакомятся с его томами.

https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дубай, москва, алушта, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия