https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937383702.html
ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской
ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской - РИА Новости, 02.04.2024
ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской
Налоговая инспекция, проводя проверку доходов и расходов Елены Блиновской, не учла в качестве рабочих расходов траты блогера на чартерные рейсы в Дубай,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:42
2024-04-02T16:42
2024-04-02T16:42
дубай
москва
алушта
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Налоговая инспекция, проводя проверку доходов и расходов Елены Блиновской, не учла в качестве рабочих расходов траты блогера на чартерные рейсы в Дубай, строительство поселков в Крыму и покупку предметов искусства на десятки тысяч евро, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда города Москвы. Во вторник АСГМ рассматривает заявление Блиновской к налоговой, в котором "королева марафонов" оспаривает привлечение к ответственности за налоговое правонарушение. Защита Блиновской среди прочего не согласна с расчетами налоговой. Представители ФНС в суде заявили, что расчёт расходов Блиновской был основан за выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах, лицензионных договорах, роялти и так далее. Налоговая отказалась учитывать в качестве связанных с рабочей деятельностью расходов "строительство дачного поселка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупку предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам и так далее". Делегаты налоговой также обратили внимание суда на то, что изначально Блиновская формировала свою отчетность, искажая некоторые данные, поэтому какой-либо налоговый отчет, по мнению ФНС, не может быть до конца точным. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и отмывание денег и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. В данный момент следствие по делу завершено, Блиновская и защита знакомятся с его томами.
https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, алушта, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Дубай, Москва, Алушта, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской
ФНС не сочла строительство поселков в Крыму рабочими расходами Блиновской
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Налоговая инспекция, проводя проверку доходов и расходов Елены Блиновской, не учла в качестве рабочих расходов траты блогера на чартерные рейсы в Дубай, строительство поселков в Крыму и покупку предметов искусства на десятки тысяч евро, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда города Москвы.
Во вторник АСГМ рассматривает заявление Блиновской к налоговой, в котором "королева марафонов" оспаривает привлечение к ответственности за налоговое правонарушение. Защита Блиновской среди прочего не согласна с расчетами налоговой.
Представители ФНС
в суде заявили, что расчёт расходов Блиновской был основан за выплачиваемых компаниями блогера заработных платах сотрудникам, дивидендах, лицензионных договорах, роялти и так далее.
Налоговая отказалась учитывать в качестве связанных с рабочей деятельностью расходов "строительство дачного поселка в Алуште
, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали
, покупку предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам и так далее".
Делегаты налоговой также обратили внимание суда на то, что изначально Блиновская формировала свою отчетность, искажая некоторые данные, поэтому какой-либо налоговый отчет, по мнению ФНС, не может быть до конца точным.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и отмывание денег и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста.
"Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. В данный момент следствие по делу завершено, Блиновская и защита знакомятся с его томами.