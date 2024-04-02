https://ria.ru/20240402/blagoustroystvo-1937560357.html

В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной

В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной

В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T07:15

2024-04-02T07:15

2024-04-03T13:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Сейчас, когда практически завершено строительство нового здания Третьяковской галереи, мы приступаем к Кадашёвской набережной. По завершении работ получится единый двадцатикилометровый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор. Для комфорта пешеходов расширим узкие тротуары – пространство вдоль воды станет прогулочной территорией", - говорится в сообщении. На самой набережной и в прилегающих Старомонетном и Пыжёвском переулках будет размещено более 60 новых скамеек и порядка 70 урн, а велосипедистов порадуют более 50 новых велопарковок, отметил Собянин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин