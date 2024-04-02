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В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной - РИА Новости, 03.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:15 02.04.2024 (обновлено: 13:00 03.04.2024)
https://ria.ru/20240402/blagoustroystvo-1937560357.html
В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной
В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной
В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T07:15
2024-04-03T13:00
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Сейчас, когда практически завершено строительство нового здания Третьяковской галереи, мы приступаем к Кадашёвской набережной. По завершении работ получится единый двадцатикилометровый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор. Для комфорта пешеходов расширим узкие тротуары – пространство вдоль воды станет прогулочной территорией", - говорится в сообщении. На самой набережной и в прилегающих Старомонетном и Пыжёвском переулках будет размещено более 60 новых скамеек и порядка 70 урн, а велосипедистов порадуют более 50 новых велопарковок, отметил Собянин.
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин

В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной

© Фото : Сергей Собянин. Личный блог/TelegramПроект благоустройства Кадашевской набережной
Проект благоустройства Кадашевской набережной - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Сергей Собянин. Личный блог/Telegram
Проект благоустройства Кадашевской набережной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Москве приступили к благоустройству Кадашевской набережной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Сейчас, когда практически завершено строительство нового здания Третьяковской галереи, мы приступаем к Кадашёвской набережной. По завершении работ получится единый двадцатикилометровый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор. Для комфорта пешеходов расширим узкие тротуары – пространство вдоль воды станет прогулочной территорией", - говорится в сообщении.
На самой набережной и в прилегающих Старомонетном и Пыжёвском переулках будет размещено более 60 новых скамеек и порядка 70 урн, а велосипедистов порадуют более 50 новых велопарковок, отметил Собянин.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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