https://ria.ru/20240402/bitmama-1937298619.html
Мосгорсуд отказался отпустить экс-предпринимательницу Федякину в СИЗО
Мосгорсуд отказался отпустить экс-предпринимательницу Федякину в СИЗО - РИА Новости, 02.04.2024
Мосгорсуд отказался отпустить экс-предпринимательницу Федякину в СИЗО
Мосгорсуд во вторник отказался отпустить из СИЗО обвиняемую в мошенничестве предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:39
2024-04-02T11:39
2024-04-02T11:39
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отказался отпустить из СИЗО обвиняемую в мошенничестве предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12 марта 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Федякиной Валерии Сергеевны без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Ранее столичный суд до лета продлил арест Федякиной. Таким образом, срок содержания под стражей установлен до 15 июня и впоследствии еще может быть продлен. Битмаме вменяется особо крупное мошенничество и грозит до десяти лет заключения. Как писал Business FM, предпринимательница была задержана 15 сентября 2023 года, на следующий день арестована, несмотря на беременность. Она обвиняется в хищении у инвестора 6,7 миллиарда рублей, вину не признает. В главном следственном управлении столичного ГУМВД полагают, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду, а ее доводы о том, что она вкладывала деньги под проценты в нефтяную отрасль, не нашли подтверждения, отмечало издание. Ранее сообщалось, что в январе Федякина родила ребенка в больнице при СИЗО "Печатники".
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Мосгорсуд отказался отпустить экс-предпринимательницу Федякину в СИЗО
Мосгорсуд вновь не выпустил Битмаму из СИЗО
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отказался отпустить из СИЗО обвиняемую в мошенничестве предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Московский городской суд оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12 марта 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Федякиной Валерии Сергеевны без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Ранее столичный суд до лета продлил арест Федякиной. Таким образом, срок содержания под стражей установлен до 15 июня и впоследствии еще может быть продлен.
Битмаме вменяется особо крупное мошенничество и грозит до десяти лет заключения.
Как писал Business FM, предпринимательница была задержана 15 сентября 2023 года, на следующий день арестована, несмотря на беременность. Она обвиняется в хищении у инвестора 6,7 миллиарда рублей, вину не признает.
В главном следственном управлении столичного ГУМВД полагают, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду, а ее доводы о том, что она вкладывала деньги под проценты в нефтяную отрасль, не нашли подтверждения, отмечало издание.
Ранее сообщалось, что в январе Федякина родила ребенка в больнице при СИЗО "Печатники".