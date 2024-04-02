https://ria.ru/20240402/bezrabotitsa-1937358458.html
Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России
Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России
Россия решает задачи в социальной сфере, так, например, отмечается исторически низкий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:00
2024-04-02T15:05
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия решает задачи в социальной сфере, так, например, отмечается исторически низкий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин."У нас в социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи – исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности. Это все результаты нашей совместной работы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
https://ria.ru/20240329/bezrabotitsa-1936618309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России
Путин: в России отмечается исторически низкий уровень безработицы