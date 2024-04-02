https://ria.ru/20240402/bezrabotitsa-1937358458.html

Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России

Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 02.04.2024

Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России

Россия решает задачи в социальной сфере, так, например, отмечается исторически низкий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:00

2024-04-02T15:05

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937351336_0:223:3039:1932_1920x0_80_0_0_259c708c2ffa8393efd4d28d6c509b3e.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия решает задачи в социальной сфере, так, например, отмечается исторически низкий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин."У нас в социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи – исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности. Это все результаты нашей совместной работы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

https://ria.ru/20240329/bezrabotitsa-1936618309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин