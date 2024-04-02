https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937448596.html

Над Курском сбили еще один украинский беспилотник

Над Курском сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024

Над Курском сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:31

2024-04-02T21:31

2024-04-02T21:37

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был запущен сигнал опасности атаки БПЛА."В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА", - сообщил Старовойт.О сбитии первого украинского беспилотника губернатор региона сообщил всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия