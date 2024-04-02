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Над Курском сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 02.04.2024 (обновлено: 21:37 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937448596.html
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник
Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:31
2024-04-02T21:37
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был запущен сигнал опасности атаки БПЛА."В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА", - сообщил Старовойт.О сбитии первого украинского беспилотника губернатор региона сообщил всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник

Старовойт сообщил, что в небе на Курской областью сбили второй украинский дрон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "БУК М2"
Зенитный ракетный комплекс БУК М2 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "БУК М2". Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был запущен сигнал опасности атаки БПЛА.
«
"В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА", - сообщил Старовойт.
О сбитии первого украинского беспилотника губернатор региона сообщил всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
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