https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937448596.html
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник
Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:31
2024-04-02T21:31
2024-04-02T21:37
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о сбитии второго украинского беспилотника в небе над Курской областью, где несколько минут назад был запущен сигнал опасности атаки БПЛА."В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА", - сообщил Старовойт.О сбитии первого украинского беспилотника губернатор региона сообщил всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Над Курском сбили еще один украинский беспилотник
Старовойт сообщил, что в небе на Курской областью сбили второй украинский дрон