https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937445865.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:10

2024-04-02T21:10

2024-04-02T21:21

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА."В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины, украина