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Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 02.04.2024 (обновлено: 21:21 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937445865.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:10
2024-04-02T21:21
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА."В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Старовойт: ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА.
"В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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