https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937445865.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:10
2024-04-02T21:10
2024-04-02T21:21
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о том, что над территорией региона сбит украинский беспилотник - всего через несколько минут после объявления в области сигнала опасности атаки БПЛА."В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Старовойт: ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области