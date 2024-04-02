https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937311956.html
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2024
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:25
2024-04-02T12:25
2024-04-02T12:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет."Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники."Если оттуда (из недружественных стран - ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал белорусский лидер.Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал он.
https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится
МИНСК, 2 апр - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет.
"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.
"Если оттуда (из недружественных стран - ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал он.