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Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2024
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12:25 02.04.2024 (обновлено: 12:37 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937311956.html
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2024
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:25
2024-04-02T12:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет."Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники."Если оттуда (из недружественных стран - ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал белорусский лидер.Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал он.
https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет.
"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.
"Если оттуда (из недружественных стран - ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал он.
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