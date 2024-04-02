https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937311956.html

Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко

Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2024

Белоруссия не хочет воевать, но готовится, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:25

2024-04-02T12:25

2024-04-02T12:37

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет."Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники."Если оттуда (из недружественных стран - ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал белорусский лидер.Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал он.

https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко