Рейтинг@Mail.ru
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
12:12 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937307365.html
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией
Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:12
2024-04-02T12:12
союзное государство
белоруссия
россия
сергей алейник
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух стран. "В 25-летнюю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства отрадно отметить скоординированную работу наших внешнеполитических ведомств, которые слаженно отстаивают общие интересы Беларуси и России на международной арене, качественно и плодотворно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Глава МИД Белоруссии выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет иметь неизменно положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами в интересах двух стран. Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html
https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, сергей алейник, сергей лавров, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Сергей Лавров, В мире
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией

МИД Белоруссии отметил скоординированную позицию Москвы и Минска

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух стран.
"В 25-летнюю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства отрадно отметить скоординированную работу наших внешнеполитических ведомств, которые слаженно отстаивают общие интересы Беларуси и России на международной арене, качественно и плодотворно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Вчера, 07:25
Глава МИД Белоруссии выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет иметь неизменно положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами в интересах двух стран.
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии
Вчера, 07:32
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияСергей АлейникСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала