https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937307365.html

В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией

В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией - РИА Новости, 02.04.2024

В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией

Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:12

2024-04-02T12:12

2024-04-02T12:12

союзное государство

белоруссия

россия

сергей алейник

сергей лавров

в мире

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух стран. "В 25-летнюю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства отрадно отметить скоординированную работу наших внешнеполитических ведомств, которые слаженно отстаивают общие интересы Беларуси и России на международной арене, качественно и плодотворно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Глава МИД Белоруссии выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет иметь неизменно положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами в интересах двух стран. Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, сергей алейник, сергей лавров, в мире