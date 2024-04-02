https://ria.ru/20240402/belorussiya-1937307365.html
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией
Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:12
2024-04-02T12:12
2024-04-02T12:12
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сергей алейник
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух стран. "В 25-летнюю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства отрадно отметить скоординированную работу наших внешнеполитических ведомств, которые слаженно отстаивают общие интересы Беларуси и России на международной арене, качественно и плодотворно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Глава МИД Белоруссии выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет иметь неизменно положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами в интересах двух стран. Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html
https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, сергей алейник, сергей лавров, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Сергей Лавров, В мире
В МИД Белоруссии рассказали о координации работы с Россией
МИД Белоруссии отметил скоординированную позицию Москвы и Минска
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России скоординированно работают по отстаиванию общих интересов двух стран на международной арене, заявил глава МИД республики Сергей Алейник в поздравлении своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня единения народов двух стран.
"В 25-летнюю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства отрадно отметить скоординированную работу наших внешнеполитических ведомств, которые слаженно отстаивают общие интересы Беларуси и России на международной арене, качественно и плодотворно сопровождают интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - приводит слова Алейника пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Белоруссии выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет иметь неизменно положительную динамику, наполненную активными контактами, значимыми решениями и содержательными результатами в интересах двух стран.
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.