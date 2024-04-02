https://ria.ru/20240402/belgorod-1937233202.html

В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность

В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность - РИА Новости, 02.04.2024

В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T04:55

2024-04-02T04:55

2024-04-02T04:58

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 4.39 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, которое было опубликовано в 4.50 мск.

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, происшествия