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В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность
В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность - РИА Новости, 02.04.2024
В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:55
2024-04-02T04:55
2024-04-02T04:58
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белгород
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происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 4.39 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, которое было опубликовано в 4.50 мск.
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде отменили продлившуюся 11 минут ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности спустя 11 минут