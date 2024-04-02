https://ria.ru/20240402/belgorod-1937232939.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.04.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:46
2024-04-02T04:46
2024-04-02T04:46
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и районе объявили ракетную опасность