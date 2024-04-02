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Патрушев прокомментировал слова Бауэра о готовности НАТО к конфликту с РФ

Патрушев прокомментировал слова Бауэра о готовности НАТО к конфликту с РФ - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев прокомментировал слова Бауэра о готовности НАТО к конфликту с РФ

Недавние слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности альянса к открытому конфликту с Россией идут в русле всей натовской политики, заявил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:15

2024-04-02T00:15

2024-04-02T00:19

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Недавние слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности альянса к открытому конфликту с Россией идут в русле всей натовской политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Это заявление идет в русле всей натовской политики", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. "В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил ежегодный доклад о деятельности этой организации в минувшем году. Весь документ сосредоточен на главной задаче – "сдерживании" России и, что примечательно, Китая, то есть североатлантический альянс, не стесняясь, вышел за пределы географического мандата и открыто заявил о глобальных амбициях", - добавил Патрушев.По словам Патрушева, в свое время США, Англия и их сателлиты не стеснялись лживо заявлять, что альянс был создан, чтобы противостоять "агрессивным устремлениям" Организации Варшавского договора. "При этом умалчивают, что Варшавский пакт был подписан 14 мая 1955 года, то есть спустя шесть лет после образования НАТО. Стоит напомнить, что именно благодаря формированию Организации Варшавского договора на долгие годы в Европе установился военный паритет и утвердился мир", - отметил Патрушев. С момента образования и до окончания холодной войны североатлантический альянс увеличился всего на четыре члена, после же распада Советского Союза и роспуска Организации Варшавского договора было проведено несколько волн расширения НАТО, в первую очередь за счет поглощения бывших европейских союзников СССР, напомнил секретарь Совбеза РФ. "Сегодня в состав НАТО входят 32 страны с общей численностью вооруженных сил около 4 миллионов человек. Еще пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства", - сказал Патрушев. По его словам, "в 90-е годы натовцы нарочито пытались нас убедить в том, что они - прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией, сохранении мира и стабильности в Европе". "В действительности распад Советского Союза Запад рассматривал лишь в качестве одного из этапов противостояния с Россией. Ослабление нашей страны как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения являются многолетними стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада. Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО", - резюмировал Патрушев. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240401/nato-1937008678.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937220765.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html

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Алексей Калабанов

россия, европа, сша, николай патрушев, роб бауэр, йенс столтенберг, нато, в мире