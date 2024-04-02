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Австралия призвала наказать виновных в гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
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11:14 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/avstraliya-1937289123.html
Австралия призвала наказать виновных в гибели своего гражданина в Газе
Австралия призвала наказать виновных в гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Австралия призвала наказать виновных в гибели своего гражданина в Газе
Канберра будет добиваться привлечения к полной ответственности тех, кто причастен к убийству гуманитарных работников в секторе Газа, заявил премьер страны... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:14
2024-04-02T11:14
в мире
австралия
израиль
польша
энтони альбанезе
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Канберра будет добиваться привлечения к полной ответственности тех, кто причастен к убийству гуманитарных работников в секторе Газа, заявил премьер страны Энтони Альбанезе, комментируя гибель своего гражданина, работавшего в международной неправительственной организации "Всемирная центральная кухня". Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. "Австралия рассчитывает на привлечение к полной ответственности (виновных) в гибели гуманитарных работников, что является абсолютно неприемлемым. Сотрудникам гуманитарных организаций, тем, кто выполняет такую работу, и, конечно, всем невинным гражданским лицам должна быть предоставлена защита", - приводит слова Альбанезе официальный сайт премьера. Премьер Австралии сообщил, что МИД страны продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, уже состоялись контакты с израильским правительством, посла Израиля в Канберре также вызвали в МИД, чтобы "потребовать привлечения к ответственности". По словам Альбанезе, Австралия поддерживает требование о прекращении огня и введении гуманитарной паузы в Газе, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить освобождение заложников. При этом Канберра рассчитывает на долгосрочное политическое решение проблемы с созданием палестинского государства и обеспечением Израилю права на безопасное существование в рамках своих границ. Но убийства гуманитарных работников не должны происходить ни при каких обстоятельствах, поэтому Австралия будет добиваться полной и надлежащей ответственности за человеческие трагедии, подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240402/polsha-1937282754.html
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в мире, австралия, израиль, польша, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Израиль, Польша, Энтони Альбанезе
Австралия призвала наказать виновных в гибели своего гражданина в Газе

Австралия требует привлечь к ответственности виновных в гибели гражданина в Газе

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Канберра будет добиваться привлечения к полной ответственности тех, кто причастен к убийству гуманитарных работников в секторе Газа, заявил премьер страны Энтони Альбанезе, комментируя гибель своего гражданина, работавшего в международной неправительственной организации "Всемирная центральная кухня".
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
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"Австралия рассчитывает на привлечение к полной ответственности (виновных) в гибели гуманитарных работников, что является абсолютно неприемлемым. Сотрудникам гуманитарных организаций, тем, кто выполняет такую работу, и, конечно, всем невинным гражданским лицам должна быть предоставлена защита", - приводит слова Альбанезе официальный сайт премьера.
Премьер Австралии сообщил, что МИД страны продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, уже состоялись контакты с израильским правительством, посла Израиля в Канберре также вызвали в МИД, чтобы "потребовать привлечения к ответственности".
По словам Альбанезе, Австралия поддерживает требование о прекращении огня и введении гуманитарной паузы в Газе, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить освобождение заложников. При этом Канберра рассчитывает на долгосрочное политическое решение проблемы с созданием палестинского государства и обеспечением Израилю права на безопасное существование в рамках своих границ. Но убийства гуманитарных работников не должны происходить ни при каких обстоятельствах, поэтому Австралия будет добиваться полной и надлежащей ответственности за человеческие трагедии, подчеркнул премьер.
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