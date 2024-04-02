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Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана - РИА Новости, 02.04.2024
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21:11 02.04.2024 (обновлено: 21:23 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/aviaudar-1937446297.html
Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана
Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана - РИА Новости, 02.04.2024
Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана
США никоим образом не причастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:11
2024-04-02T21:23
в мире
сша
иран
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США никоим образом не причастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."США не связаны с ударом никаким образом", - заявил Кирби на брифинге.На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана за удар по консульству, Кирби заявил, что не берется предсказать действия Ирана.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
сша
иран
дамаск (город)
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в мире, сша, иран, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, США, Иран, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана

Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана в Дамаске

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США никоим образом не причастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"США не связаны с ударом никаким образом", - заявил Кирби на брифинге.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Вчера, 18:32
На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана за удар по консульству, Кирби заявил, что не берется предсказать действия Ирана.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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