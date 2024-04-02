https://ria.ru/20240402/aviaudar-1937446297.html

Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана

Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана - РИА Новости, 02.04.2024

Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана

США никоим образом не причастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:11

2024-04-02T21:11

2024-04-02T21:23

в мире

сша

иран

дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США никоим образом не причастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."США не связаны с ударом никаким образом", - заявил Кирби на брифинге.На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана за удар по консульству, Кирби заявил, что не берется предсказать действия Ирана.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

сша

иран

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске