https://ria.ru/20240402/avarii-1937369365.html

Количество аварий на дорогах в Подмосковье снизилось почти на 60 процентов

Количество аварий на дорогах в Подмосковье снизилось почти на 60 процентов - РИА Новости, 02.04.2024

Количество аварий на дорогах в Подмосковье снизилось почти на 60 процентов

Количество аварий на дорогах Подмосковья за 10 лет снизилось почти на 60 процентов; если в 2013 году их было более 9300, то в 2023 их число сократилось до 3950, РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:47

2024-04-02T15:47

2024-04-02T15:50

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Количество аварий на дорогах Подмосковья за 10 лет снизилось почти на 60 процентов; если в 2013 году их было более 9300, то в 2023 их число сократилось до 3950, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные ГИБДД. Согласно статистике, погибших и раненых на дорогах тоже стало меньше. Так, в 2013 году Подмосковье занимало 55 место по безопасности на дорогах среди регионов России, а в 2023 году регион поднялся на 14 место. В прошлом году в авариях погибли 1590 человек, а в 2023 – 663 (на 58,3% ниже). Травмы в 2013 году получили 11560 человек, в 2023 – 4521 (на 60,9% ниже). На безопасность дорог влияют человеческий фактор, качество, надежность и состояние дорожного покрытия. Важны знаки, установленные светофоры, правильная логистика и грамотное распределение потоков. Количество ДТП можно снизить, разгрузив трассу, сделав тротуары и велосипедные дорожки и вовремя проводя ремонт. Важно и освещение дорог, наличие актуальных дорожных знаков и камер. Многие водители отмечают, что риск получить штраф, например, за превышение скорости, дисциплинирует и мотивирует соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении. С 2016 по 2023 годы в Подмосковье построили более одной тысячи километров новых тротуаров. На дорогах появилось больше света. За это время специалисты смонтировали около тысячи линий наружного освещения, свыше пяти тысяч пешеходных переходов обустроили подсветкой. Работы проводились в том числе и в рамках нацпроекта "безопасные качественные дороги". Особенно заметен уровень безопасности у школ, детских садов и других социальных объектов. По информации регионального Минтранса, на дорогах Подмосковья установили около 700 километров различных ограждений, более 165 тысяч катафотов, около 55 тысяч дорожных знаков, более 2,6 тысячи искусственных неровностей. По данным ведомства, за 10 лет на более чем 16,3 тысячи региональных и муниципальных дорог общей протяженностью почти 20 тысяч километров обновили покрытие. Ремонтируют и дороги к СНТ. За последние шесть лет дорожники отремонтировали 353 дороги длиной 394 километров. В рамках планового ремонта рабочие также укрепляют обочины и наносят разметку. Качество ремонтных работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. При этом специалисты регулярно обследуют всю дорожную сеть Подмосковья на предмет дефектов и ям. "За счет ротации комплексов в места концентрации ДТП удается ликвидировать очаги аварийности. В прошлом году группировку технических средств контроля соблюдения ПДД дополнили 600 отечественных комплексов последнего поколения „Азимут-4”. На сегодняшний день в Подмосковье работают две тысячи стационарных и передвижных комплексов", – говорится в сообщении пресс-службы министерства. По словам заместителя председателя правительства, министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, целый комплекс мер на железной дороге – пешеходные переходы, камеры фотовидеофиксации, ликвидация опасных подходов к путям – позволил снизить число смертельных случаев на железной дороге за 10 лет на 50%. В Подмосковье, в 2024 году построят более 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 35 городских округах. Установят более 100 новых "лежачих полицейских" и адаптивные светофоры на 25 перекрестках. Такие светофоры позволяют управлять и контролировать транспортные потоки удаленно. На железной дороге закроют 200 опасных переходов в 42 округах. Профилактические беседы и рейды продолжат проводить и сотрудники ГИБДД, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240325/prava-1935559964.html

https://ria.ru/20240306/dorogi-1931562590.html

https://ria.ru/20240326/elektrosamokaty-1935827903.html

https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903319834.html

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), россия, гибдд мвд рф