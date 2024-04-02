https://ria.ru/20240402/artilleriya-1937234217.html
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.04.2024
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:13
2024-04-02T05:13
2024-04-02T05:13
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 апр - РИА Новости. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, с получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям. "У нас основная задача - контрбатарейная борьба. Засекаем цель, выезжаем и отрабатываем. Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Все. Любая цель", - рассказал командир расчета с позывным "Казах". Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерия нанесла огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 апр - РИА Новости. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
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"Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, с получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям.
"У нас основная задача - контрбатарейная борьба. Засекаем цель, выезжаем и отрабатываем. Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Все. Любая цель", - рассказал командир расчета с позывным "Казах".
Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.