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Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.04.2024
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05:13 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/artilleriya-1937234217.html
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.04.2024
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:13
2024-04-02T05:13
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 апр - РИА Новости. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, с получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям. "У нас основная задача - контрбатарейная борьба. Засекаем цель, выезжаем и отрабатываем. Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Все. Любая цель", - рассказал командир расчета с позывным "Казах". Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия нанесла огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 апр - РИА Новости. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.
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Отмечается, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, с получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям.
"У нас основная задача - контрбатарейная борьба. Засекаем цель, выезжаем и отрабатываем. Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Все. Любая цель", - рассказал командир расчета с позывным "Казах".
Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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