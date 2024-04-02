https://ria.ru/20240402/artilleriya-1937234217.html

Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.04.2024

Артиллерия поразила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T05:13

2024-04-02T05:13

2024-04-02T05:13

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 апр - РИА Новости. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" с помощью РСЗО "Ураган" нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр", выполняя свои огневые задачи, уничтожили бронетехнику, огневые средства и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, с получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям. "У нас основная задача - контрбатарейная борьба. Засекаем цель, выезжаем и отрабатываем. Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Все. Любая цель", - рассказал командир расчета с позывным "Казах". Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html

https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины