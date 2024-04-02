https://ria.ru/20240402/armeniya-1937307764.html

Армению не ждут в ЕС, заявили в Ереване

Армению не ждут в ЕС, заявили в Ереване - РИА Новости, 02.04.2024

Армению не ждут в ЕС, заявили в Ереване

Депутат парламента Армении от одноименной оппозиционной фракции Арегназ Манукян заявила РИА Новости, что не видит в будущем страну в составе Евросоюза, тем... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:15

2024-04-02T12:15

2024-04-02T12:15

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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Депутат парламента Армении от одноименной оппозиционной фракции Арегназ Манукян заявила РИА Новости, что не видит в будущем страну в составе Евросоюза, тем более что ее там не ждут. "Однозначно нет, ибо невозможно одновременно быть в двух взаимоисключающих союзах. Тем более что нас там не ждут. Мы не должны стать второй Украиной. Моя позиция - это активное сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ", - сказала Манукян, отвечая на вопрос, видит ли она в будущем Армению в ЕС. По ее словам, Ереван должен развивать отношения и с другими странами и союзами. "Но наше главное место - это вышеназванные организации", - заявила депутат. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.

https://ria.ru/20240331/armeniya-1936999657.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, евросоюз, евразийский экономический союз, одкб