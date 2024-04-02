Армению не ждут в ЕС, заявили в Ереване
Армянский депутат Манукян заявила, что не видит свою страну в составе Евросоюза
© Sputnik / Асатур Есаянц
На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Депутат парламента Армении от одноименной оппозиционной фракции Арегназ Манукян заявила РИА Новости, что не видит в будущем страну в составе Евросоюза, тем более что ее там не ждут.
Армения назвала США и Европу основными партнерами
31 марта, 23:13
По ее словам, Ереван должен развивать отношения и с другими странами и союзами. "Но наше главное место - это вышеназванные организации", - заявила депутат.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности".
В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября 2023, 08:00