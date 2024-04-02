Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 02.04.2024 (обновлено: 13:25 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/aktivy-1937326793.html
Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов
Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов - РИА Новости, 02.04.2024
Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:22
2024-04-02T13:25
экономика
россия
паоло джентилони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/22/1517102269_0:181:3076:1911_1920x0_80_0_0_35e5b15137fd64f357b88c5e7b45d5af.jpg
РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки."Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения", - сказал Джентилони.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934795938.html
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934684151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/22/1517102269_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c8748ccec0c86ec5e18381a86664568a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, паоло джентилони
Экономика, Россия, Паоло Джентилони
Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов

Джентилони заявил, что не видит путей использования доходов с российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПаоло Джентилони
Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Паоло Джентилони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки.
"Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения", - сказал Джентилони.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам
21 марта, 20:05
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине
21 марта, 13:43
 
ЭкономикаРоссияПаоло Джентилони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала