https://ria.ru/20240402/aktivy-1937326793.html

Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов

Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов - РИА Новости, 02.04.2024

Еврокомиссар не увидел путей использования доходов с российских активов

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:22

2024-04-02T13:22

2024-04-02T13:25

экономика

россия

паоло джентилони

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РИМ, 2 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил РИА Новости, что не видит решений по использованию доходов с российских активов в ближайшие сроки."Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения", - сказал Джентилони.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, паоло джентилони