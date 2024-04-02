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Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 02.04.2024
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22:24 02.04.2024 (обновлено: 22:35 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/agressiya-1937455261.html
Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя
Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 02.04.2024
Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя
Операция Израиля в секторе Газа продолжается, несмотря на принятую ранее резолюцию СБ ООН, требующую прекращения огня, Россия крайне обеспокоена этим, заявил на РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:24
2024-04-02T22:35
в мире
израиль
оон
россия
сирия
василий небензя
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 апр – РИА Новости. Операция Израиля в секторе Газа продолжается, несмотря на принятую ранее резолюцию СБ ООН, требующую прекращения огня, Россия крайне обеспокоена этим, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы инициировали его (сегодняшнее заседание СБ ООН – ред.), чтобы обсудить непрекращающиеся ракетно-бомбовые удары армии обороны Израиля по различным объектам Сирии на фоне беспрецедентной по масштабам жертв военной операции Западного Иерусалима в секторе Газа, которая продолжается, несмотря на требование резолюции Совета безопасности 2728 немедленно прекратить огонь", - сказал Небензя."Крайне обеспокоены таким вопиющим пренебрежением израильского руководства при попустительстве США в отношении имеющего обязательную юридическую силу решения Совета", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240402/udar-1937456431.html
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в мире, израиль, оон, россия, сирия, василий небензя, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, Россия, Сирия, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя

Небензя: агрессия Израиля продолжается, несмотря на принятие резолюции СБ ООН

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 2 апр – РИА Новости. Операция Израиля в секторе Газа продолжается, несмотря на принятую ранее резолюцию СБ ООН, требующую прекращения огня, Россия крайне обеспокоена этим, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Мы инициировали его (сегодняшнее заседание СБ ООН – ред.), чтобы обсудить непрекращающиеся ракетно-бомбовые удары армии обороны Израиля по различным объектам Сирии на фоне беспрецедентной по масштабам жертв военной операции Западного Иерусалима в секторе Газа, которая продолжается, несмотря на требование резолюции Совета безопасности 2728 немедленно прекратить огонь", - сказал Небензя.
«
"Крайне обеспокоены таким вопиющим пренебрежением израильского руководства при попустительстве США в отношении имеющего обязательную юридическую силу решения Совета", - подчеркнул он.
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Вчера, 22:33
 
В миреИзраильООНРоссияСирияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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