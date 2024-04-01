https://ria.ru/20240401/zmeya-1937128792.html

Власти рассказали, как избежать змей на приусадебных участках в Подмосковье

Власти рассказали, как избежать змей на приусадебных участках в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2024

Власти рассказали, как избежать змей на приусадебных участках в Подмосковье

Появления змей на приусадебных участках возможно избежать, если поддерживать территории в ухоженном состоянии, не допускать на них мусора, а также не... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:17

2024-04-01T15:17

2024-04-01T16:42

общество

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Появления змей на приусадебных участках возможно избежать, если поддерживать территории в ухоженном состоянии, не допускать на них мусора, а также не складировать там спиленные и погибшие деревья, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области. "Как предотвратить встречи гадюк на приусадебных участках и иных территориях, находящихся в хозяйственном использовании. Необходимо поддерживать в ухоженном состоянии территории, в том числе регулярно окашивать, не допускать замусоривания, складирования спиленных, погибших деревьев, бревен, засыпать ямы", - отметили в ведомстве. В минэкологии напомнили, что все виды змей, которые обитают в Московской области, занесены в Красную книгу региона и являются необходимым звеном в трофических (пищевых) цепях: гадюки уничтожают множество грызунов, а сами являются кормом для редких птиц - змееяда, большого подорлика, белого и черного аистов). Отмечается, что гадюки и ужи являются самыми распространенными видами змей в Подмосковье. "Уж обитает вблизи водоемов и охотится в том числе в воде (реки, пруды и болота), не агрессивен, не ядовит, и при встрече с человеком предпочитает уползти или уплыть от него. Гадюки выбирают смешанные леса с полянами и болотами, и как правило, охотятся на суше или в стоячих водоемах. Возле человеческого жилья могут обитать в кучах мусора, ямах и не окошенных территориях", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве предупредили, что при встрече со змеей нужно обойти ее стороной и не приближаться: пресмыкающиеся не нападают на человека, если их не провоцировать. "При походах в лес, а также на территории с нескошенной травой, необходимо обувать сапоги, стараться перемещаться не бесшумно - змея уползет, услышав шаги", - добавили в пресс-службе. Если гадюка уже укусила, надо срочно вызвать скорую или доставить пострадавшего в больницу. До приезда врачей важно соблюдать покой, приложить холод на место укуса, принять антигистаминные препараты, а также обеспечить укушенного обильным питьем. Нельзя пытаться самостоятельно высосать яд, это может быть опасно из-за микротрещин во рту, рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html

https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)