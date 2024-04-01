https://ria.ru/20240401/zlochevskiy-1937169338.html

В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины

В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 01.04.2024

В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины

Одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:32

2024-04-01T17:32

2024-04-01T17:32

специальная военная операция на украине

украина

сша

джо байден

николай злочевский

в мире

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов Госдумы. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение. "Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", - говорится в заявлении. Депутаты напоминают, что с 2014 года сын Байдена был назначен на должность в совет директоров компании Burisma. Парламентарии утверждают, что Злочевский, "финансируя террористические акции ГУР МО и СБУ, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции". "Согласно информации из материалов уголовных производств, расследуемых на Украине, судебным решениям Высшего антикоррупционного суда Украины, а также сведениям из открытых источников, требующим проведения расследования, гражданин Украины Николай Злочевский, 14.06.1966 г.р., проживающий на территории Республики Кипр, собственник украинской газодобывающей компании Burisma и бизнес-партнер семьи Байденов, причастен к финансированию актов международного терроризма, в том числе как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, направленному на подрыв национальной безопасности ряда государств целого региона", - говорится в заявлении. Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Депутаты также направили заявление в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, джо байден, николай злочевский, в мире, россия, госдума рф