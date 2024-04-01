https://ria.ru/20240401/zlochevskiy-1937169338.html
В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины
В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 01.04.2024
В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины
Одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:32
2024-04-01T17:32
2024-04-01T17:32
специальная военная операция на украине
украина
сша
джо байден
николай злочевский
в мире
россия
госдума рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов Госдумы. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение. "Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", - говорится в заявлении. Депутаты напоминают, что с 2014 года сын Байдена был назначен на должность в совет директоров компании Burisma. Парламентарии утверждают, что Злочевский, "финансируя террористические акции ГУР МО и СБУ, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции". "Согласно информации из материалов уголовных производств, расследуемых на Украине, судебным решениям Высшего антикоррупционного суда Украины, а также сведениям из открытых источников, требующим проведения расследования, гражданин Украины Николай Злочевский, 14.06.1966 г.р., проживающий на территории Республики Кипр, собственник украинской газодобывающей компании Burisma и бизнес-партнер семьи Байденов, причастен к финансированию актов международного терроризма, в том числе как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, направленному на подрыв национальной безопасности ряда государств целого региона", - говорится в заявлении. Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Депутаты также направили заявление в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, джо байден, николай злочевский, в мире, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Джо Байден, Николай Злочевский, В мире, Россия, Госдума РФ
В ГД назвали владельца Burisma спонсором терроризма ГУР Минобороны Украины
Госдума назвала Злочевского одним из спонсоров терроризма ГУР Минобороны Украины
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одним из ключевых частных спонсоров террористической деятельности ГУР МО Украины является украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов Госдумы.
Следственный комитет РФ
начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК
сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
"Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена - собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности", - говорится в заявлении.
Депутаты напоминают, что с 2014 года сын Байдена был назначен на должность в совет директоров компании Burisma.
Парламентарии утверждают, что Злочевский, "финансируя террористические акции ГУР МО и СБУ
, уходит от уголовной ответственности за конкретные факты хищения, отмывания и участия в международной коррупции".
"Согласно информации из материалов уголовных производств, расследуемых на Украине, судебным решениям Высшего антикоррупционного суда Украины, а также сведениям из открытых источников, требующим проведения расследования, гражданин Украины Николай Злочевский, 14.06.1966 г.р., проживающий на территории Республики Кипр, собственник украинской газодобывающей компании Burisma и бизнес-партнер семьи Байденов, причастен к финансированию актов международного терроризма, в том числе как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, направленному на подрыв национальной безопасности ряда государств целого региона", - говорится в заявлении.
Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов
, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин
и экс-депутат Верховной Рады
Украины Андрей Деркач
.
Депутаты также направили заявление в Генпрокуратуру
РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ
, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции
.