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Зеленского нужно внести в список международных террористов, считает Слуцкий - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:41 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937204272.html
Зеленского нужно внести в список международных террористов, считает Слуцкий
Зеленского нужно внести в список международных террористов, считает Слуцкий - РИА Новости, 01.04.2024
Зеленского нужно внести в список международных террористов, считает Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Владимира Зеленского нужно внести в список международных террористов, а США рискуют... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:41
2024-04-01T20:41
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир зеленский
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Владимира Зеленского нужно внести в список международных террористов, а США рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма. "Зеленского и его подельников - уверен в этом - нужно внести в списки международных террористов. А США, продолжающие обелять преступный киевский режим и наращивающие его поддержку, рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат заявил, что украинский след буквально "фосфоресцирует" в деле о расследовании трагедии в "Крокусе". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240330/terakt-1936793233.html
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937078807.html
россия
украина
брянская область
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россия, украина, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, леонид слуцкий (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Зеленского нужно внести в список международных террористов, считает Слуцкий

Слуцкий считает, что Зеленского нужно внести в список международных террористов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Владимира Зеленского нужно внести в список международных террористов, а США рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма.
«
"Зеленского и его подельников - уверен в этом - нужно внести в списки международных террористов. А США, продолжающие обелять преступный киевский режим и наращивающие его поддержку, рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"
30 марта, 10:14
Депутат заявил, что украинский след буквально "фосфоресцирует" в деле о расследовании трагедии в "Крокусе".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского
Вчера, 12:49
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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