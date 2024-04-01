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В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
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12:49 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937078807.html
В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского
В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского
В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:49
2024-04-01T12:49
политика
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная - в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле считать Зеленского президентом по истечении срока его полномочий.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
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В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского

Песков: Кремль изучит ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского в мае

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
"Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная - в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле считать Зеленского президентом по истечении срока его полномочий.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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