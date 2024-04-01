https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937078807.html

В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского

В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024

В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского

В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:49

2024-04-01T12:49

2024-04-01T12:49

политика

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Я не стал бы сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная - в мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле считать Зеленского президентом по истечении срока его полномочий.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков