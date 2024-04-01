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"Бред". В Швейцарии резко высказались о Зеленском
"Бред". В Швейцарии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 01.04.2024
"Бред". В Швейцарии резко высказались о Зеленском
План мира Владимира Зеленского не соответствует реальности, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас в социальной сети... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:36
2024-04-01T12:36
2024-04-01T12:36
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. План мира Владимира Зеленского не соответствует реальности, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас в социальной сети X."Состоящий из десяти пунктов план Зеленского – отсталый и бредовый. Это все равно, что если Сербия вернула бы себе Косово или Германия – свои исторические провинции: Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург", — написал он.В середине ноября 2022 года Зеленский, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил "план достижения мира" из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Украиной. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html
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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, большая двадцатка, оон, сербия, политика
В мире, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, ООН, Сербия, Политика
"Бред". В Швейцарии резко высказались о Зеленском
Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас назвал план мира Зеленского бредом