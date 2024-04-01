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Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.04.2024
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11:07 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937046742.html
Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин
Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.04.2024
Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин
Западные страны будут работать с Владимиром Зеленским, пока им это выгодно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:07
2024-04-01T11:07
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Западные страны будут работать с Владимиром Зеленским, пока им это выгодно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя легитимность Зеленского на фоне несостоявшихся президентских выборов на Украине. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин. Как подчеркнул глава ДНР, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин
Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Запад будет работать с Зеленским, пока им это выгодно

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Западные страны будут работать с Владимиром Зеленским, пока им это выгодно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя легитимность Зеленского на фоне несостоявшихся президентских выборов на Украине.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Зеленский умоляет США о помощи
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"Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин.
Как подчеркнул глава ДНР, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис Пушилин
 
 
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