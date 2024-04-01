https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937046742.html

Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин

Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.04.2024

Запад будет работать с Зеленским, пока это выгодно, заявил Пушилин

Западные страны будут работать с Владимиром Зеленским, пока им это выгодно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:07

2024-04-01T11:07

2024-04-01T11:07

в мире

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

денис пушилин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Западные страны будут работать с Владимиром Зеленским, пока им это выгодно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя легитимность Зеленского на фоне несостоявшихся президентских выборов на Украине. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин. Как подчеркнул глава ДНР, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин