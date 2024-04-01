https://ria.ru/20240401/zayavki-1937069129.html
Более 10 тысяч заявок на участие в выставках подали российские экспортеры
Более 10 тысяч заявок на участие в выставках подали российские экспортеры - РИА Новости, 01.04.2024
Более 10 тысяч заявок на участие в выставках подали российские экспортеры
Количество поданных заявок на участие в международных выставках и бизнес-миссиях превысило отметку в 500 в первом квартале 2024 года, а всего с момента старта... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:19
2024-04-01T12:19
2024-04-01T12:19
экономика
россия
юго-восточная азия
ближний восток
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество поданных заявок на участие в международных выставках и бизнес-миссиях превысило отметку в 500 в первом квартале 2024 года, а всего с момента старта работы сервиса "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии" в январе 2021 года на платформе "Мой экспорт" к нему обратились более 10 тысяч раз, что свидетельствует о том, что российские компании все больше осознают важность международного продвижения для повышения узнаваемости своей продукции за рубежом и поиска новых рынков, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Различные отрасли бизнеса проявляют интерес к участию в мероприятиях. Особенно востребованными являются секторы агропромышленного комплекса, медицины и информационных технологий. Участие в таких мероприятиях помогает компаниям находить новых торговых партнеров и расширять географию сбыта. Среди популярных направлений мероприятий можно выделить страны с развивающейся экономикой и высоким потенциалом для развития бизнеса. Например, экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока остается одним из самых востребованных направлений для российских компаний", - говорится в сообщении.Так, российские экспортеры могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии "Сделано в России" в рамках VIII Российско-Китайского Экспо. Мероприятие традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию, где будут представлены стенды российских и китайских компаний, экспозиции субъектов Российской Федерации и провинций Китая. В этом году Экспо пройдет с 17 по 21 мая в Харбине.В разделе "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт" представлен перечень выставок и бизнес-миссий, упорядоченных по дате проведения. Для удобства поиска интересующего события доступны различные фильтры: по названию делового события, дате, стране проведения, специализации и целевому рынку. Информационная карточка каждого мероприятия содержит всю необходимую для экспортера информацию, включая описание, даты начала и окончания регистрации, а также детали по возможному софинансированию затрат со стороны государства.РЭЦ напомнил, что экспортер может получить софинансирование затрат на участие в международных выставках и деловых миссиях от 50 до 100%. Так, участвуя в национальной коллективной экспозиции под брендом "Сделано в России", экспортеры могут рассчитывать на финансовую поддержку в отношении затрат на аренду выставочной площади, застройку и оформление стенда, транспортировку экспонатов. Также предоставляется помощь в организации деловых встреч с потенциальными партнерами и другие услуги. Эта поддержка доступна для компаний, зарегистрированных в Российской Федерации и не имеющих долгов по налогам и сборам.Одним из инструментов в организации участия в международных мероприятиях является сервис "Профессионалы экспорта" с его новыми онлайн-услугами с господдержкой для сегмента МСП в области бизнес-миссий и выставочно-ярмарочных мероприятий, которые оплачиваются региональными Центрами поддержки экспорта (ЦПЭ).Благодаря участию в бизнес-миссиях и выставках многие компании уже смогли добиться значительных успехов на международной арене, например петербургский производитель инновационного медицинского оборудования для иммобилизации и реабилитации "Медтехника"."В прошлом году мы установили высокий темп в развитии экспортного направления и поставили перед собой цель расширить географию нашего присутствия на международном рынке. В этом деле нам помогла услуга "Поиск покупателя" на сервисе "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт", благодаря которой мы смогли установить контакты с множеством потенциальных партнеров в Узбекистане и лучше понять особенности работы на этом рынке. Также мы посетили международную выставку УзМедЭкспо-2023 в Ташкенте и заключили первый экспортный контракт в этой стране в конце 2023 года", - рассказал генеральный директор ООО "НПФ "Медтехника" Сергей Белецкий.По итогам 2023 года выручка от экспорта увеличилась в три раза, и компания ожидает, что в текущем году этот показатель также превысит предыдущий. Также в текущем году "Медтехника" планирует не только укрепить и расширить свое присутствие на уже существующих рынках, но и сделать серьезный шаг в расширении международного присутствия, освоив рынок Африки. Для этого компания намерена посетить выставку в Кении в апреле 2024 года и представить свою продукцию в коллективной экспозиции.
https://ria.ru/20240328/uslugi-1936454846.html
https://ria.ru/20240320/sertifikat-1934452612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юго-восточная азия, ближний восток, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество поданных заявок на участие в международных выставках и бизнес-миссиях превысило отметку в 500 в первом квартале 2024 года, а всего с момента старта работы сервиса "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии" в январе 2021 года на платформе "Мой экспорт" к нему обратились более 10 тысяч раз, что свидетельствует о том, что российские компании все больше осознают важность международного продвижения для повышения узнаваемости своей продукции за рубежом и поиска новых рынков, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Различные отрасли бизнеса проявляют интерес к участию в мероприятиях. Особенно востребованными являются секторы агропромышленного комплекса, медицины и информационных технологий. Участие в таких мероприятиях помогает компаниям находить новых торговых партнеров и расширять географию сбыта. Среди популярных направлений мероприятий можно выделить страны с развивающейся экономикой и высоким потенциалом для развития бизнеса. Например, экспорт в страны Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока
остается одним из самых востребованных направлений для российских компаний", - говорится в сообщении.
Так, российские экспортеры могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии "Сделано в России" в рамках VIII Российско-Китайского Экспо. Мероприятие традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию, где будут представлены стенды российских и китайских компаний, экспозиции субъектов Российской Федерации и провинций Китая
. В этом году Экспо пройдет с 17 по 21 мая в Харбине
.
В разделе "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт" представлен перечень выставок и бизнес-миссий, упорядоченных по дате проведения. Для удобства поиска интересующего события доступны различные фильтры: по названию делового события, дате, стране проведения, специализации и целевому рынку. Информационная карточка каждого мероприятия содержит всю необходимую для экспортера информацию, включая описание, даты начала и окончания регистрации, а также детали по возможному софинансированию затрат со стороны государства.
РЭЦ напомнил, что экспортер может получить софинансирование затрат на участие в международных выставках и деловых миссиях от 50 до 100%. Так, участвуя в национальной коллективной экспозиции под брендом "Сделано в России", экспортеры могут рассчитывать на финансовую поддержку в отношении затрат на аренду выставочной площади, застройку и оформление стенда, транспортировку экспонатов. Также предоставляется помощь в организации деловых встреч с потенциальными партнерами и другие услуги. Эта поддержка доступна для компаний, зарегистрированных в Российской Федерации и не имеющих долгов по налогам и сборам.
Одним из инструментов в организации участия в международных мероприятиях является сервис "Профессионалы экспорта" с его новыми онлайн-услугами с господдержкой для сегмента МСП в области бизнес-миссий и выставочно-ярмарочных мероприятий, которые оплачиваются региональными Центрами поддержки экспорта (ЦПЭ).
Благодаря участию в бизнес-миссиях и выставках многие компании уже смогли добиться значительных успехов на международной арене, например петербургский производитель инновационного медицинского оборудования для иммобилизации и реабилитации "Медтехника".
"В прошлом году мы установили высокий темп в развитии экспортного направления и поставили перед собой цель расширить географию нашего присутствия на международном рынке. В этом деле нам помогла услуга "Поиск покупателя" на сервисе "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт", благодаря которой мы смогли установить контакты с множеством потенциальных партнеров в Узбекистане
и лучше понять особенности работы на этом рынке. Также мы посетили международную выставку УзМедЭкспо-2023 в Ташкенте
и заключили первый экспортный контракт в этой стране в конце 2023 года", - рассказал генеральный директор ООО "НПФ "Медтехника" Сергей Белецкий.
По итогам 2023 года выручка от экспорта увеличилась в три раза, и компания ожидает, что в текущем году этот показатель также превысит предыдущий. Также в текущем году "Медтехника" планирует не только укрепить и расширить свое присутствие на уже существующих рынках, но и сделать серьезный шаг в расширении международного присутствия, освоив рынок Африки
. Для этого компания намерена посетить выставку в Кении
в апреле 2024 года и представить свою продукцию в коллективной экспозиции.