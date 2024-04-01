https://ria.ru/20240401/zasedanie-1937201821.html

Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля

Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля - РИА Новости, 01.04.2024

Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля

Заседание СБ ООН высокого уровня по теме ближневосточного урегулирования пройдет 18 апреля, заявила на брифинге председательствующая в апреле в Совбезе постпред РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:24

2024-04-01T20:24

2024-04-01T20:24

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ООН, 1 апр – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по теме ближневосточного урегулирования пройдет 18 апреля, заявила на брифинге председательствующая в апреле в Совбезе постпред Мальты при Организации Ванесса Фрезиер. "Будет заседание высокого уровня – по ближневосточному урегулированию 18 апреля. Председательствовать будет наш глава МИД Ян Борг", - сказала Фрезиер. По ее словам, докладчиком на заседании будет генсек ООН Антониу Гутерреш. Коме того, по ее словам, ожидаются два "знаковых" для Мальты заседания СБ ООН – заседание по детям в вооруженном конфликте 3 апреля, а также встреча по теме миру и безопасности в средиземноморском регионе 17 апреля.

https://ria.ru/20240401/konflikt-1915630213.html

мальта

израиль

палестина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мальта, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, израиль, палестина