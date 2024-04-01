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Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля - РИА Новости, 01.04.2024
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20:24 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zasedanie-1937201821.html
Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля
Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля - РИА Новости, 01.04.2024
Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля
Заседание СБ ООН высокого уровня по теме ближневосточного урегулирования пройдет 18 апреля, заявила на брифинге председательствующая в апреле в Совбезе постпред РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:24
2024-04-01T20:24
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ООН, 1 апр – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по теме ближневосточного урегулирования пройдет 18 апреля, заявила на брифинге председательствующая в апреле в Совбезе постпред Мальты при Организации Ванесса Фрезиер. "Будет заседание высокого уровня – по ближневосточному урегулированию 18 апреля. Председательствовать будет наш глава МИД Ян Борг", - сказала Фрезиер. По ее словам, докладчиком на заседании будет генсек ООН Антониу Гутерреш. Коме того, по ее словам, ожидаются два "знаковых" для Мальты заседания СБ ООН – заседание по детям в вооруженном конфликте 3 апреля, а также встреча по теме миру и безопасности в средиземноморском регионе 17 апреля.
https://ria.ru/20240401/konflikt-1915630213.html
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в мире, мальта, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, израиль, палестина
В мире, Мальта, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН, Израиль, Палестина
Заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию пройдет 18 апреля

Заседание СБ ООН высокого уровня по теме Ближнего Востока проведут 18 апреля

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 1 апр – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по теме ближневосточного урегулирования пройдет 18 апреля, заявила на брифинге председательствующая в апреле в Совбезе постпред Мальты при Организации Ванесса Фрезиер.
«
"Будет заседание высокого уровня – по ближневосточному урегулированию 18 апреля. Председательствовать будет наш глава МИД Ян Борг", - сказала Фрезиер.
По ее словам, докладчиком на заседании будет генсек ООН Антониу Гутерреш.
Коме того, по ее словам, ожидаются два "знаковых" для Мальты заседания СБ ООН – заседание по детям в вооруженном конфликте 3 апреля, а также встреча по теме миру и безопасности в средиземноморском регионе 17 апреля.
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